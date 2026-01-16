【ラ・ロズレ先行配信】“秘密の共有BL”『放課後アシンメトリー【描き下ろし付き電子単行本】』配信記念フェア開催！

『放課後アシンメトリー【描き下ろし付き電子単行本版】』配信記念フェア！

株式会社二見書房『放課後アシンメトリー【描き下ろし付き電子単行本版】』配信記念フェア！／La Roseraie

先日完結したBL作品『放課後アシンメトリー』が、描き下ろし漫画付き電子単行本版として、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ） (https://roseraie.tokyo/)にて、どこよりも早く先行配信を開始。

さらに単行本版配信を記念して、著者の関連作品が無料で読めるお得なフェアを開催中です。



誰にも言えない――“秘密の共有”を描いたBL『放課後アシンメトリー』を読むなら、ラ・ロズレがおすすめ！

■『放課後アシンメトリー【描き下ろし漫画付き電子単行本版】』配信記念フェア

キャンペーン期間：2026年1月16日（金）～2026年1月29日（木）

配信記念フェアはこちら :https://roseraie.tokyo/pages/202601_laroseraie_0116作品詳細放課後アシンメトリー【描き下ろし漫画付き電子単行本版】放課後アシンメトリー【描き下ろし漫画付き電子単行本版】

著者：しもくら

出版社：SGH

レーベル：La Roseraieコミックス

登場人物

玉城 純（たまき じゅん）

玉城 純（たまき じゅん）

身長165cm。成績優秀な優等生。

可愛らしい顔立ちとは裏腹に、気が強くプライドが高い。低身長がコンプレックス。

中学時代の嫌がらせが心の傷となっており、自分にないものをすべて持つ瀬野に反発心を抱いている。

瀬野 巧巳（せの たくみ）

瀬野 巧巳（せの たくみ）

身長184cm。誰からも好かれる人気者。

優しく顔立ちも良く、誰とでも自然に打ち解ける万能タイプ。

一方で内面は空虚で、玉城にだけ異常なほど強い執着を見せるワケアリ同級生。

岡 洋一郎（おか よういちろう）

頭脳明晰かつスポーツ万能な生徒会副会長。

鹿嶋田 優（かしまだ ゆう）

掴みどころのない雰囲気を持つ生徒会長。岡の親友。

フミオ

玉城の中学時代のクラスメイト。

あらすじ

小柄なことがコンプレックスの高校一年生、玉城は真面目な優等生。ある日、クラスメイトである長身イケメンの瀬野に自慰を見られてしまう。

玉城は瀬野を警戒するが、"秘密の共有”を通して交流が深まるうちに、瀬野に惹かれていって──…？



執着溺愛イケメン×強気可愛い優等生



放課後二人だけの場所で、二人だけの秘密の関係──…

BL読むなら La Roseraie（ラ・ロズレ）

「放課後アシンメトリー」(C)しもくら／La Roseraieコミックス作品詳細はこちら :https://roseraie.tokyo/contents/10000891/item/10000891?type=2

BLを思う存分楽しみたい！BLの世界だけに浸りたい！！

そんなBLファンにピッタリなのが、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)！

ラ・ロズレ会員登録（無料）は、初回購入時に使える電子書籍70％オフクーポンをプレゼント！

※サービスは予告なく変更になる場合があります。



また、BL紹介コラム、コミックエッセイなど、BLコンテンツ満載の情報ページ Coffret la Roseraie（カフレ・ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/pages/coffret)も、会員なら全コンテンツお楽しみいただけます！

関連リンク

会員登録(無料)こちら :https://roseraie.tokyo/pages/about_laroseraie

■BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）（https://roseraie.tokyo/）

■La Roseraie（ラ・ロズレ）公式Xアカウント @LaRoseraie_BL（https://x.com/LaRoseraie_BL）

■La Roseraie（ラ・ロズレ）書店情報Xアカウント @La Roseraie_PR（https://x.com/LaRoseraie_PR）

■La Roseraie（ラ・ロズレ）公式Instagramアカウント @roseraie_books（https://www.instagram.com/roseraie_books/）

■La Roseraie（ラ・ロズレ）公式TikTokアカウント @laroseraie_official（https://www.tiktok.com/@laroseraie_official）