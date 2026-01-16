第3回 農業資機材・サービスオンライン展示会に出展します

株式会社ニイタカ

当社は、中期経営計画ＮＸ２０２８で「新領域への展開」を基本戦略の一つとし、新たな市場への挑戦を進めています。その一環として、日本農業新聞主催の「第3回 農業資機材・サービスオンライン展示会」に出展します。本展示会は、農業従事者や関連企業、自治体向けに、農業に役立つ資機材やサービスを紹介するオンラインイベントで、全国どこからでも参加でき、最新の技術や製品情報を得ることができます。当社ブースでは農業現場の課題解決に貢献する製品を紹介し、アンケートを通じて新製品へのご要望も募集しております。皆様の貴重なご意見を製品開発に活かしてまいりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。「世の中の“キレイ”を支える会社」として、農業界の課題解決に貢献してまいります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28175/table/41_1_91df8a79fe4fead04ef2bb8fa6c841e9.jpg?v=202601160722 ]

QRコードからアクセスできます

●お問い合わせ先

株式会社ニイタカ 営業開発部 03-5617-3270