【サステナブルなアップデート】25年12月人気修理ランキング発表！「新品仕上げ」と「サイズ直し」が同率1位、ジュエリーを“未来投資”する年末ニーズが加速｜札幌のジュエリー修理RITZ GLANDE

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2025年12月にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2025年12月1日～2025年12月29日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：78件

ご依頼件数TOP５

調査結果：

職人新品仕上げ：18件

指輪のサイズ直し：18件

接着（ロー付）：9件

変形直し：4件

ピアス加工：1件

1位｜職人新品仕上げ

12月、最多タイのご依頼をいただいたのは「職人新品仕上げ」でした。新しい年を清々しい気持ちで迎えたいという、ジュエリーの「大掃除」ニーズが集中した結果です。長年愛用してきた小傷やくすみを取り除き、新品同様の輝きを取り戻すこのメンテナンスは、今あるものを大切に使い続けるというサステナブルな意識の表れと言えます。

2位｜指輪のサイズ直し

同じく1位となった「指輪のサイズ直し」は、12月特有の贈答ニーズや帰省・イベントへの準備を象徴しています。「譲り受けたリングを今すぐ身に着けたい」「大切なイベントの前に指にフィットさせたい」という切実なご要望に対し、熟練の職人が迅速かつ丁寧に対応し、快適な着け心地を提供いたしました。

3位｜接着（ロー付）

3位はチェーン切れなどのトラブルに対応する「接着（ロー付）」です。厚手のコートやストールを着用する機会が増える12月は、不意の引っ掛かりによる破損が増加する傾向にあります。破損してしまった思い出の品を諦めるのではなく、修理して再び愛用するという選択は、まさに「未来への投資」そのものです。

4位｜変形直し

4位にランクインした「変形直し」は、重い荷物を持つ機会が増える年末の日常生活や、長年の使用による歪みをリセットしたいというニーズを反映しています。指輪の歪みを正すことは、石外れなどの大きなトラブルを未然に防ぐ重要な「予防メンテナンス」としての役割も果たしています。

5位｜ピアス加工

5位は「ピアス加工」でした。イヤリングをピアスへ、あるいは片方失くしてしまったジュエリーを新しい形へ。年末という節目のタイミングで、今の自分に最適な形へとアップデートし、ジュエリーに新しい命を吹き込むサステナブルな楽しみ方として注目されています。

◼︎今後の展望

12月度の調査結果では、「職人新品仕上げ」と「サイズ直し」が同率1位となり、年末の節目にジュエリーを「整える」だけでなく「今の自分に最適化する」という、質の高い愛用意識が明確になりました。これは、手元にある資産を磨き直し、適切に調整して使い続けるという、現代的な「ジュエリーへの未来投資」が定着していることを示しています。また、変形直しやピアス加工へのニーズは、壊れたから直すという消極的な理由ではなく、より長く快適に楽しむための「サステナブルなアップデート」へとお客様の関心が進化している証でもあります。

RITZ GLANDEでは、こうした「永く愛したい」という想いに応えるため、2026年もさらなる技術向上とサービス拡充に努めてまいります。単なる修理の提供に留まらず、石留めの緩みや金属の疲労を未然に察知する「ジュエリーの健康診断」を標準化し、お客様の大切な宝物を次世代へと繋ぐサステナブルな愛用サイクルの構築を支援します。熟練の職人技を通じて、一つひとつのジュエリーに宿る思い出を輝かせ続け、お客様の人生に寄り添うパートナーとして、新たな価値を提案し続けてまいります。

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

店舗名：

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

住所 ：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２番１ 京王プラザホテル札幌 B１F

電話 ：

011-211-8166

営業時間：

10:00～19:00（火曜定休）

公式サイト：

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/ritz.glande/

TikTok：

https://www.tiktok.com/@ritzglande

YouTube：

https://youtube.com/@ritzglande

GoogleMap

https://share.google/bTQKhI72X4J6gdIVy

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト：

https://ippoo-japan.com/

手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング

工房Smith札幌

https://sapporo-smith.jp/