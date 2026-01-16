社会学者の「富永京子」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、社会学者の富永京子氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

富永京子氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、富永京子氏のコメント。

枠組みの明確な連載や、出来事・報道に対するリアクション的なコメントとは別に、もう少し自由に……一方で広い読み手を想定しながら緊張感を持って……書けるようなプラットフォームがあるといいなと思って、書き始めました。「好きなことを書いている部屋に、読者の方々に覗きに来てもらっている」というイメージが近いと思います。この記事をみなさんがどのような形で読まれているのかわかりませんが、ブラウザで読む選択肢の他に「メールマガジン」という選択肢があるのも、古のインターネット民としては嬉しいと感じています。

富永京子のモジモジ系時評登録：https://kyokotom.theletter.jp/(https://kyokotom.theletter.jp/)

大学教員・社会運動研究者の目線で時事的な話題や気になるカルチャーを「時評」という形で掘り下げていくニュースレター。SNSや新聞連載では扱いにくいテーマや、論文ほど厳密ではない自由な考察や書籍の感想なども交えながら配信予定。

＜富永京子氏プロフィール ＞

社会学者、立命館大学産業社会学部准教授。専攻は社会運動論。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了後、日本学術振興会特別研究員を経て、2015年より現職。著書に『社会運動のサブカルチャー化』（せりか書房）『みんなの「わがまま」入門』（左右社）『「ビックリハウス」と政治関心の戦後史』（晶文社）『なぜ社会は変わるのか はじめての社会運動論』（講談社現代新書）など多数。Abema Prime、TBSラジオ、朝日新聞、他への出演・寄稿も多数。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform