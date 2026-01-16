第二弾開催！インドネシア最高峰インドネシア大学(UI)視察ツアー

G.A.コンサルタンツ株式会社

G.A.コンサルタンツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝本 健司、）は、昨年インドネシア最高峰の学府であるインドネシア大学（Universitas Indonesia: UI）工学部と業務提携契約を締結しました。本提携に基づき、UI工学部に「日本語・ビジネス特別教育プログラム―GAクラス―」を設置し、日本の深刻なエンジニア不足の解消に貢献します。

提携の背景：高まる日本のエンジニア不足

現在、日本ではデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速や少子高齢化に伴い、IT・製造業分野を中心に深刻なエンジニア不足に直面しています。特に、高度な専門知識と国際的なビジネススキルを兼ね備えた人材の確保は急務です。

一方、インドネシアは世界第4位の人口を擁し、平均年齢が約30歳と非常に若く、UI工学部をはじめとする高等教育機関から優秀な理系人材が多数輩出されています。

この両国のニーズを結びつけるため、当社はUIと連携し、日本の産業界が求める即戦力となるグローバルエンジニア育成に取り組みます。

特別プログラムの概要

本プログラムは、UI工学部の学生を対象に、通常の工学カリキュラムに加えて以下の1年間の教育を提供します。

●日本語教育：技術文書の読解や日常生活、ビジネスコミュニケーションに特化した実践的な日本語教育を実施し、N3レベル以上の日本語能力習得を目指します。

●日本式ビジネス教育：日本の企業文化、ビジネスマナー、チームワークの進め方など、日本企業でスムーズに活躍するためのビジネススキルを指導します。

今後の展開

本プログラムの修了生は、当社が持つ幅広いネットワークを活用し、日本の製造業、IT企業、建設業などへ正社員エンジニアとして紹介・就職を支援します。

当社は、ベトナム国立大学と提携し30年GAクラスを運営し累計5,000名のエンジニアを日本企業へ輩出して参りました。今後もアジアのトップ大学との連携を強化し、高度外国人材の獲得から定着までを一貫してサポートすることで、日本の技術革新と国際競争力の強化に貢献してまいります。

インドネシア大学視察ツアー実施

昨年末開催した視察ツアーご好評につき、第二弾の視察ツアーを2026年2月9日（月）～11日（水）催行します。

詳細を見る :https://ad.gagr.co.jp/gaclass/indoneshia2【インドネシア大学 工学部（FTUI）について】

インドネシア大学は、同国で最も権威のある国立大学の一つであり、工学部（Fakultas Teknik UI）は国内の工学分野で最高の評価を得ています。土木、機械、電気、インダストリアルなど多岐にわたる分野で、インドネシアの産業界を支える優秀な人材を輩出しています。

