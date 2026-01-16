国際アート＆デザイン大学校 音響・ミュージック科 2年生卒業公演のご案内

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校（A&D）の音響・ミュージック科では、音楽・ライブ制作の分野を志す学生たちが、2年間の学びの集大成として臨むライブ公演を開催いたします。

音響・照明・パフォーマンスが一体となり、会場全体を包み込む臨場感あふれるステージをお届けします。本公演は、世代を問わずお楽しみいただける、完成度の高いライブイベントです。

■公演概要

日時：1月24日（土）14:30～17:00（14:00 受付開始）

会場：Koriyama#9 (〒963-8001 福島県郡山市大町１丁目４－１５)

公演名：音響・ミュージック科 2年生公演

●本公演の見どころ

本公演は、音響・ミュージック科2年生が企画・運営・演出のすべてを担うライブステージです。

音響による空間演出 照明が生み出す光の表情 ステージ上で展開されるパフォーマンス

それぞれの専門分野で培ってきた知識と技術を結集し、一つのライブとして完成させます。

舞台に立つ出演者だけでなく、音と光で支えるスタッフ一人ひとりの役割が重なり合い、その日、その瞬間にしか生まれないライブ空間を創り上げます。

●音楽・ライブ文化に関心のある皆さまへ

ライブイベントの舞台裏に興味をお持ちの方、音響や照明といった技術分野に関心のある方、また、音楽文化に触れるひとときを楽しみたい方にも、ぜひご覧いただきたい公演です。学生たちが真摯に向き合い、積み重ねてきた努力と成果を、会場にてご体感ください。

●ご来場のお願い

音と光、そして人の想いが響き合う一日限りのステージ。皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げております。

学校法人国際総合学園 国際アート＆デザイン大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-1

代表者名：市田 比佐浩

ＵＲＬ：https://www.art-design.ac.jp/

