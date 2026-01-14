【18900円ゲット】ODEA人気『A12 タブレットセット』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(1/14から1/17まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/taozuA12

モデル：ODEA A12 タブレットセット

通常価格：29900円

割引：36%

【コード】：ODEAA12SET

イベント価格：18900 円

セール期間：1月14日(水)21:00 JST～1月17日(土)23:59 JST

さらに、Bluetooth キーボード、保護ケース、スタイラスペン、貼られる保護フィルム、専用充電器 、Type-C ケーブルがセットになった「A12 セット版」、とても便利です！

【12 インチ × 2K 没入ディスプレイ｜映画も学習も “細部までくっきり”】タブレット 12 インチは、2000×1200 の 2K 高精細 × IPS 広視野角 × Incell 構造により、映画・アニメはもちろん、学習動画、マンガ、資料閲覧まで圧倒的に快適。

【TDDI大画面の快適操作｜Widevine L1 × 無線投屏｜画面分割で効率UP】▶TDDI によりタッチ精度も高く、Webスクロールが滑らか、電子書籍・資料閲覧・レシピ表示など、アンドロイド タブレットとしてあらゆるシーンで “没入型の大画面体験” を提供します。

【8 コア CPU × 12GB RAM + 128GB＋1TB 拡張】▶ android タブレット 大画面 を搭載した本モデルは、8 コア CPU × Android 15 の最適化により、アプリ切替え・Web スクロール・SNS 閲覧など、日常操作が軽快でスムーズ。

【キーボード＆ケース付属セット｜8000mAh × Type-C充電 × 5GHz Wi-Fi × GPS対応】 ▶本商品はタブレット 12インチ wi-fiモデル本体に保護ケース・キーボードを同梱したタブレット キーボード付きセット。受け取ったらすぐ、ケースのスタンド機能やキーボード入力が使え、学習・資料閲覧・簡単な作業に対応します。▶大容量 8000mAh バッテリー搭載のAndroid 15 タブレットで、通勤動画視聴、長時間オンライン授業、連続学習も安心。

【13MP リアカメラ & 顔認識 & AI ノイズ低減】▶このタブレットは、高画質 1300 万画素リアカメラで書類スキャンや風景撮影、日常の思い出を鮮明に記録できます。800 万画素フロントカメラは、オンライン会議やご家族とのビデオ通話に最適。

【児童守護 × シンプル操作 × 多機能】 ▶ キーボードとケースを組み合わせることで、タブレットの使い方がさらに広がります。文字入力、簡単な資料作成、オンライン学習なども快適に行え、タブレット初心者の方にも扱いやすい構成です。

【スッキリ実用派セット】

必要十分な付属品で煩わしいゴミを省き、日常使いにフィットするスマートなセット構成です。Bluetooth キーボードが核心機能をカバーしつつ、持ち運びも軽量に済むため、外出学習・移動作業に最適です。

この特別セットの真価は、その充実した付属品にあります。

1、Bluetooth キーボード：レポート作成、メールの送受信、ウェブ検索などを、ノート PC のように効率的に行えます。タブレットスタンドとしても機能するケースに収納できる、便利なデザインです。

2、保護ケース＆高品質の保護フィルム（出荷時貼付済み）：日常生活での衝撃や落下、画面のキズから大切なタブレットをしっかりガード。購入直後から保護性能を発揮します。

3、充電器セット：専用の充電器と Type-C ケーブルが付属しているため、別途購入の必要はありません。

創造と革新の源泉に由来する 「ODEA」 は、研究・開発・生産力の融合を象徴しています。このアイデアと実行力の豊かなブレンドは、卓越したテクノロジーと独創的な機能によって日常の体験を一変させ、ODEAタブレットを選ぶ人々の生活に比類のない価値をもたらします。



今後10年間で、ODEAは技術力強化の指標となり、私たちのイノベーションが人生のあらゆる瞬間を再定義し、技術が人間の経験に不可欠で豊かな部分となる未来を形作ることを目指しています。



ODEAは、イノベーション、探求、洗練、チャルレンゲを通じて、価値を創造し、技術体験を豊かにし、技術が生活を向上させる方法を変革することにコミットしています。



ODEAの本質である「Empower Your World」は、革新的なデザインと製造によって実現されます。当社のタブレットは、テクノロジーだけでなく、無限の可能性を解き放ち、お客様の旅に力を与え、生活を豊かにします。



