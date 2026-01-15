建設業界を志す方、業界について知りたい方を対象に、業界の仕組みや最新情報をわかりやすく解説した入門書『図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第5版］』が待望の増刷！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年1月、『図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第5版］』を増刷いたします。

建設業界は、能登半島地震で2024年の幕を開けたように、日本では山地が多く平野が狭い災害の多い国土を整備してきました。また、近年は建設需要の拡大があるものの資材高騰や人材不足により見通しは再び不透明になっています。

本書は、こうした建設業界の仕組みを、業界を目指す人にもわかりやすく書いたものです。第4版以降の新しい法律や制度の変更、新技術や新プロジェクトなどの変化に合わせて再編し、データも最新のものに改めました。また、今後の変化や成長分野、DXやM&Aにも触れています。

■書籍概要

書名 図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ～くわかる本

著者 阿部守

定価 1,650円（税込）

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798071811

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17820033/