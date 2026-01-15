実務や資格取得にも役立ち、JISに準拠した図面知識について、基礎、読み方、描き方が身に付き、図面技術を磨くことができる『図解入門　現場で役立つ 図面の読み方・描き方』が3刷増刷！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年1月、『図解入門 現場で役立つ 図面の読み方・描き方』を3刷増刷いたします。

機械設計の現場で役立つ図面の読み方と書き方がわかるようになる本です。技術者やデザイナーの思考を具現化し、製造や施工の現場での標準として用いられるツールである図面について、初心者から経験者まで理解が深められるように構成しました。

JISに準拠した図面知識について、基礎、読み方、描き方が身に付き、図面技術を磨くことができます。実務ではもちろん、機械・プラント製図技能士の資格取得にも役立ちます。

書名 図解入門 現場で役立つ 図面の読み方・描き方

著者 飯島晃良

定価 1,870円（税込）

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798069434

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17527274/

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます