株式会社Ippu Senkin、株式会社 銀行研修社との共同開催で、金融機関向け「完全オンプレミス生成AI」説明会を開催。
株式会社Ippu Senkin（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：鈴木 秀弥、以下「Ippu Senkin」）は、株式会社銀行研修社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：星野 広友、以下「銀行研修社」）と共同で、金融機関向けオンプレミス生成AIの商品説明会を2026年1月にオンラインにて開催いたします。
開催概要
- 開催日：2026年1月19日（月）、26日（月）、29日（木）
- 開催時間：各日14:00～15:00
- 形式：オンライン（Zoom）
- 参加費：無料 ※事前の参加申し込みが必要です
本説明会について
金融機関における生成AI導入には、「機密情報を外部に出せない」「汎用AIでは金融実務に対応できない」「全社展開のコストが膨大」という課題があります。
本説明会では、これらを解決する完全オンプレミス型AIソリューションをご紹介します。
- 外部接続ゼロ：社内ネットワーク内で完結し、情報漏洩リスクを排除
- 金融実務特化：銀行研修社の60年の知見をRAG技術で搭載し、高精度な回答を実現
- 定額使い放題：従量課金なしで全社展開が可能
説明会の詳細は下記資料をご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d154651-13-1f2814d7979ff9b20f04969ada08f5c4.pdf
お申込み
下記URLよりお申込みください。
- 1/19（月）：https://zoom.us/webinar/register/WN_a2-7TGN6RY-QOUlvGWrnMg
- 1/26（月）：https://zoom.us/webinar/register/WN_Ap3Z5bnkQpe0s4D-mnU9Bw
- 1/29（木）：https://zoom.us/webinar/register/WN_tCnMKBvHSrKYZV7mpcfTbw
※本説明会は金融機関のお客さまを対象としております。
同業他社様など、お申込み内容によってはご参加をお断りする場合がございます。
株式会社銀行研修社について
株式会社銀行研修社は、1963年の創業以来、金融機関向けの書籍・雑誌出版、通信教育、検定試験を通じて、金融人材の育成に貢献してきました。月刊誌『銀行実務』をはじめ、コンプライアンス、融資、財務分析など幅広い分野の専門コンテンツを提供しています。
会社名：株式会社銀行研修社
代表者：代表取締役社長 星野 広友
所在地：東京都豊島区北大塚3-10-5
URL：https://www.ginken.jp/
株式会社Ippu Senkinについて
株式会社Ippu Senkinは、クライアント企業のビジネス効率や収益向上を目指し、AIアプリケーション開発およびAI活用支援コンサルティング事業を提供しています。特に、生成AIを用いた高度な業務プロセスの支援や、AI・データ戦略の策定、さらには内製化を含む人材育成まで、包括的なサービスを通じて支援します。
会社名：株式会社Ippu Senkin
設立日：2024年5月1日
代表者：代表取締役社長 CEO 鈴木 秀弥
所在地：東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 701
URL：https://ippu-senkin.com/