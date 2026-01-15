覚えにくかった基礎理論を完全攻略！ 近年の試験で頻出の42人の理論家に焦点を当て、図解やイラストで理論をわかりやすく解説します。豊富な事例で、合格後の実務にも役立つ1冊です！
株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年1月27日、新刊『国家資格キャリアコンサルタント理論家図鑑』を発刊します。
苦手な基礎理論がイラスト図解ですらすら頭に入る！
■キャリアコンサルタントの需要の高まり
変化が激しく先行き不透明な時代となり、働く人たちはキャリアについて主体的に考え、継続的に取り組まなければならなくなりました。そのため働く人たちのキャリア形成を支援するキャリアコンサルタントへの需要は、日に日に高まっています。
国家資格キャリアコンサルタント試験の受験者数は毎年増加傾向にあり、受験者数は試験開始以来2.5倍に増加しています。厚生労働省では、キャリアコンサルタントをさらに増やす方針を固めています。
■キャリアコンサルタントをめぐる近年の状況
近年、外国人労働者が増加したことで、多文化・社会正義論、異文化論、LGBT関連のキャリアカウンセリング理論が必須となってきました。これに伴いキャリアコンサルタント試験でも、関連する理論を取り上げた設問が増えてきており、今後も増加することが予想されます。
■試験に出る42名の理論家を完全網羅！
近年の試験傾向から出題頻度の高い42名の理論家を取り上げ、図解やイラストで理論をわかりやすく解説します。これまで苦手だった基礎理論を本書で克服しましょう！
■著者プロフィール
キャリアコンサルティング研究会
キャリアコンサルタント資格、2級キャリアコンサルティング技能士の資格を持つものや、キャリアコンサルタント養成講座で教鞭をとる講師などで構成されている。
■目次
第1章 キャリア関連の理論
パーソンズ/ホランド/スーパー/シャイン/サビカス/ホール
第2章 発達・転機の理論
エリクソン/レビンソン/ブリッジズ/ハンセン/アン・ロー/シュロスバーグ
第3章 意思決定と認知の理論
ジェラット/カーネマン/ヒルトン/ピアジェ/ベック
第4章 動機づけと学習の理論
バンデューラ/クランボルツ/マズロー/デシ＆ライアン
第5章 カウンセリングの援助と理論
ロジャーズ/カーカフ/アイビィ/國分康孝
第6章 心理学の基礎理論
ジークムント・フロイト/アンナ・フロイト/ユング/アドラー/スキナー/パブロフ
第7章 キャリア支援の現代理論
エリス/ブルースティン/プライア＆ブライト/ワッツ
第8章 キャリア支援の応用理論
プレディガー/ウィリアムソン/バーン/ファド＆ビンガム
■書籍概要
書名 国家資格キャリアコンサルタント理論家図鑑
編者 キャリアコンサルティング研究会
定価 2420円（税込）
発売日 2026年1月23日
