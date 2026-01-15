【スポーツ報知】1月15日付から「パンダありがとう」連載スタート

　報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が発行するスポーツ報知では1月15日付紙面から「パンダありがとう」の連載を開始します。東京・上野動物園にいる双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還されることになりました。1972年にカンカン、ランランが来日して以来、初めて国内にパンダが不在になります。連載はシャオシャオとレイレイ誕生から現在までを振り返る内容になっています。


　また、1月20日からは特大写真などを収録した特別新聞（ブランケット版８ページオールカラー、税込み700円）を発売します。




