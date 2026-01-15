1兆円不動産企業元社員が語る「不動産投資のリアル」──YouTubeチャンネル『新井タカヒロのぶっちゃけ不動産投資ch』本日開始

Propally株式会社

この度、不動産投資アプリの運営を行うPropally株式会社（ https://propally.co.jp/(https://propally.co.jp/) ）（本社：東京都港区）はYouTubeチャンネル

「新井タカヒロのぶっちゃけ不動産投資ch」(https://www.youtube.com/watch?v=clTg9jXYhys&t=247s)

を、公開いたしました。

本チャンネルでは、不動産投資の世界で“当たり前のように語られない真実”を

ポジショントーク一切なしで徹底解説していきます。

■ なぜ、今「ぶっちゃけ不動産投資ch」なのか

不動産投資に興味を持った多くの方が、最初に直面するのが

「どの業者を信じていいのかわからない」という問題です。

業界には今なお、

・顧客の将来よりも「今売ること」を優先する営業

・リスク説明が不十分なままの提案

・数字の前提条件が曖昧なシミュレーション

といった課題が存在しています。

本チャンネルでは、

元不動産業者だからこそ知っている“業界の内側”を前提に、

「なぜ失敗するのか」「どこで判断を誤るのか」を構造的に解説。

これから不動産投資を検討する方が

“カモにされないための知識”を身につけることを目的としています。

■ チャンネルの特徴

大手不動産会社出身の実務経験者が解説。

不動産会社に属さない中立的立場。

感覚論ではなく、数字・ロジックベース。

初心者でも理解できる噛み砕いた説明。

「物件を売るチャンネル」ではなく、

“正しく判断できる投資家を増やす”ためのメディアです。

■ 出演者プロフィール

新井 貴大（あらい たかひろ）

Propally株式会社 カスタマーサクセス事業部 責任者

早稲田大学法学部 卒業

宅地建物取引士 / FP技能士2級

新卒で株式会社オープンハウスグループに入社。

マンション開発事業に携わり、不動産ビジネスの実務と業界構造を経験。

現在は Propally株式会社 にてカスタマーサクセス部門を統括。

中立的な立場から顧客の資産形成を支援。

■ こんな方におすすめのチャンネルです

・NISA以外の投資対象も検討している

・家賃収入・FIREに興味がある

・不動産に興味はあるが、業者への問い合わせが面倒

・営業トークではなく“事実ベース”で判断したい



「調べても結局よく分からない」

そんな状態から一歩抜け出したい方に向けたチャンネルです。

■ 運営サービスについて

本チャンネルは、Propally株式会社 が運営しています。

次世代の不動産投資アプリ「プロパリー（https://propally.co.jp/lp/(https://propally.co.jp/lp/)）」は、

独自AIによる投資力診断

業界屈指の厳選された不動産プロとの無料マッチング

収支シミュレーション・収支管理機能

を通じて、

“納得して判断できる不動産投資” を支援するアプリです。

■運営会社の概要会社名：Propally株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番3号 虎ノ門アルセアタワー3階

設立：2022年3月

代表者：齊藤郁織

事業内容：不動産投資プラットフォーム「Propally」の開発、運営

会社ホームページ：https://propally.co.jp/

