1兆円不動産企業元社員が語る「不動産投資のリアル」──YouTubeチャンネル『新井タカヒロのぶっちゃけ不動産投資ch』本日開始
この度、不動産投資アプリの運営を行うPropally株式会社（ https://propally.co.jp/(https://propally.co.jp/) ）（本社：東京都港区）はYouTubeチャンネル
「新井タカヒロのぶっちゃけ不動産投資ch」(https://www.youtube.com/watch?v=clTg9jXYhys&t=247s)
を、公開いたしました。
本チャンネルでは、不動産投資の世界で“当たり前のように語られない真実”を
ポジショントーク一切なしで徹底解説していきます。
■ なぜ、今「ぶっちゃけ不動産投資ch」なのか
不動産投資に興味を持った多くの方が、最初に直面するのが
「どの業者を信じていいのかわからない」という問題です。
業界には今なお、
・顧客の将来よりも「今売ること」を優先する営業
・リスク説明が不十分なままの提案
・数字の前提条件が曖昧なシミュレーション
といった課題が存在しています。
本チャンネルでは、
元不動産業者だからこそ知っている“業界の内側”を前提に、
「なぜ失敗するのか」「どこで判断を誤るのか」を構造的に解説。
これから不動産投資を検討する方が
“カモにされないための知識”を身につけることを目的としています。
■ チャンネルの特徴
大手不動産会社出身の実務経験者が解説。
不動産会社に属さない中立的立場。
感覚論ではなく、数字・ロジックベース。
初心者でも理解できる噛み砕いた説明。
「物件を売るチャンネル」ではなく、
“正しく判断できる投資家を増やす”ためのメディアです。
■ 出演者プロフィール
新井 貴大（あらい たかひろ）
Propally株式会社 カスタマーサクセス事業部 責任者
早稲田大学法学部 卒業
宅地建物取引士 / FP技能士2級
新卒で株式会社オープンハウスグループに入社。
マンション開発事業に携わり、不動産ビジネスの実務と業界構造を経験。
現在は Propally株式会社 にてカスタマーサクセス部門を統括。
中立的な立場から顧客の資産形成を支援。
■ こんな方におすすめのチャンネルです
・NISA以外の投資対象も検討している
・家賃収入・FIREに興味がある
・不動産に興味はあるが、業者への問い合わせが面倒
・営業トークではなく“事実ベース”で判断したい
「調べても結局よく分からない」
そんな状態から一歩抜け出したい方に向けたチャンネルです。
■ 運営サービスについて
本チャンネルは、Propally株式会社 が運営しています。
次世代の不動産投資アプリ「プロパリー（https://propally.co.jp/lp/(https://propally.co.jp/lp/)）」は、
独自AIによる投資力診断
業界屈指の厳選された不動産プロとの無料マッチング
収支シミュレーション・収支管理機能
を通じて、
“納得して判断できる不動産投資” を支援するアプリです。
■運営会社の概要会社名：Propally株式会社
所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番3号 虎ノ門アルセアタワー3階
設立：2022年3月
代表者：齊藤郁織
事業内容：不動産投資プラットフォーム「Propally」の開発、運営
会社ホームページ：https://propally.co.jp/
■ 各種リンク
・新井タカヒロのぶっちゃけ不動産投資ch(https://www.youtube.com/watch?v=clTg9jXYhys&t=247s)
・アプリ無料ダウンロード(https://propally.go.link/4Cx9r)
・Propally株式会社 公式HP(https://propally.co.jp)
・新井 貴大 X（旧Twitter）(https://x.com/propally_sensei)