SpicyCompany、宇宙・防衛分野向け分散型即応制御技術において

株式会社Spicy Company

株式会社SpicyCompany（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮 久）は、

宇宙・防衛分野で運用される各種システムにおいて、AIおよびWi-Fi等の無線通信技術を活用した分散型即応制御技術について、NATOにおける技術選定・評価プロセスに参画していることをお知らせします。

本取り組みは、SpicyCompany単独で完結するものではなく、国内の業務提携先が保有する既存技術・システム・運用実績を活用し、それらを国際基準に適合させていく構造を前提としています。

■ 背景：国際評価プロセスがもたらす「連携企業への波及効果」

防衛・宇宙分野における国際的な選定・評価プロセスでは、

・技術単体の性能

・システム全体としての完成度

・既存インフラとの親和性

・長期運用実績と信頼性

が重視されます。このため、

評価対象となるのは単一企業ではなく、実際にシステムを構成する複数の連携企業を含む技術エコシステム全体となります。

SpicyCompanyは、こうした枠組みを前提に、既に国内で業務提携関係にある企業群と連動する形で技術検討を進めています。

■ 技術の位置付けと業務提携先の役割

本技術は、

・AIによる状況認識・制御補助

・Wi-Fi等の無線通信を用いた柔軟な情報連携

・既存システムに組み込み可能な制御・通信レイヤー

から構成される構成要素型技術です。

これらは、既に運用実績を有する国内業務提携先の技術・設備・システムを前提に組み込まれる設計となっており、提携先各社にとっては以下のような効果が見込まれます。

・国際的な技術評価プロセスに対応した仕様整理

・NATOを含む多国間運用を意識した設計要件への適合

・既存製品・既存システムの適用領域拡張

・将来的な防衛・宇宙分野案件への接続可能性の向上

■ NATO選定プロセスと国内提携先への波及

本件は、NATOにおける技術の適合性・相互運用性・実装性を評価する選定プロセスの一環として進められており、特定の装備・契約・配備を確定するものではありません。

一方で、このプロセスに対応するために整理・検討される技術要件や設計思想は、

国内業務提携先が有する既存技術やシステムにも反映されていく構造となっています。

これにより、提携先各社の技術は、国際基準を意識した形で再定義・高度化されることになります。

■ 海外技術動向との連携（イスラエル）

本技術検討においては、

イスラエルを含む海外の防衛・AI・無線通信分野の技術動向や実運用事例も参照しており、

国内業務提携先の技術が国際的な技術潮流と乖離しない設計となるよう配慮しています。

これは、将来的な国際共同運用や海外展開を視野に入れた場合にも、提携先企業にとって大きな価値となります。

■ 技術的・事業的意義

本取り組みの意義は、

「SpicyCompanyの技術が評価されること」そのものではなく、既存の業務提携先が保有する技術・システムが国際的な評価文脈の中で位置付け直されること」

にあります。

これは、国内提携先にとって

・技術的信用力

・将来案件への接続性

・防衛, 宇宙分野での事業継続性

を高める要因となります。

■ 代表コメント

私たちの役割は、技術を前に出すことではありません。既に連携している国内パートナーの技術が、国際的な枠組みの中で正しく評価されるための橋渡しを行うことだと考えています。

株式会社SpicyCompany

代表取締役 小宮 久

■ 会社概要

会社名：株式会社SpicyCompany

代表者：代表取締役 小宮 久（Hisashi KOMIYA）

本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-7-6

設立：2019年

資本金：1億円

事業内容：

・宇宙・防衛分野向け構成要素技術の研究開発

・国内外業務提携先との連携によるシステム高度化

・AIおよび無線通信を活用した即応制御技術

海外拠点：米国・中東・アジア

TEL：0120-110-081

FAX：03-5422-1087

Webサイト：https://spcg.jp/

お問い合わせ先：contact@spcg.jp