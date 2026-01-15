仮想通貨の損益計算サービス「クリプトリンク」、個人事業主や会社員向けの確定申告アプリ「スマホ会計FinFin」と連携開始

クリプトリンク株式会社暗号資産の収支計算ツール クリプトリンク

仮想通貨・暗号資産の損益計算・管理プラットフォームを開発・提供しているクリプトリンク株式会社（本社：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：酒井孝幸 ）は、会計バンク株式会社（東京都千代田区）が提供する個人事業主や会社員向けの確定申告アプリ「スマホ会計FinFin」とのサービス連携を開始いたしました。

本連携により、クリプトリンクで計算した暗号資産の収支結果を、スマホ会計FinFin に連携し、暗号資産を含めた確定申告をスマホだけで簡単に行える体制が整いました。

暗号資産の投資を行う会社員やフリーランス・個人事業主の会計業務を大幅に効率化し、確定申告の負担を軽減します

■ 連携の背景

近年、フリーランスや個人事業主だけでなく、会社員の資産運用の一つとして暗号資産を利用するケースが増えています。

しかし、暗号資産は複雑な取引が多いため、

・損益の計算が煩雑

・取引履歴の整理に手間がかかる

・確定申告の準備に多くの時間を要する

といった課題がありました。

こうした状況をふまえ、

「スマホだけで帳簿づけから確定申告まで完結できる」スマホ会計FinFin と連携し、暗号資産の計算の効率化と合わせて確定申告業務を円滑に実現できる環境の提供を開始しました。

■クリプトリンクについて

クリプトリンクは、暗号資産の会計処理を支援する国内唯一の特許取得済み損益計算サービスです。2017年の創業以来、収支計算に特化し、累計1,000社以上の法人・企業・会計事務所に導入。個人ユーザーにも数万人規模で利用されています。

国内外の取引所やDeFi・NFTに対応し、月額330円（税込）から利用できる国内最安級の低コストで提供しています。

■スマホ会計FinFin （会計バンク株式会社）について

「スマホ会計FinFin」は、スマホだけで一番かんたんに全自動で確定申告を完結できる、を開発コンセプトにした会計アプリです。銀行APIやAI-OCRを駆使し、仕訳の自動化を極力行うとともに、確定申告初心者でも、かんたんに最後まで到達できるよう、会計バンク独自の対話型UX/UIを搭載しています。

公式サイト：https://www.finfin.jp/sp-kaikei/kaikei.html

■会計バンク株式会社

会計バンクは、70年前に創業した会計事務所を母体とするソリマチテックグループから生まれたフィンテックベンチャーです。「新たな信用基盤で、フリーランスが活躍できる社会をつくる」をミッションに、全国の中小企業・小規模事業者、及びフリーランスの皆様をFinTechの力でサポートしています。

企業情報

・会社名 ：会計バンク株式会社

・代表者 ：代表取締役社長 反町秀樹

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル FINOLAB

・事業内容：金融連携サービスの開発・販売

・URL ：https://www.kaikei-bank.com/

■クリプトリンク株式会社

企業情報

・会社名 ：クリプトリンク株式会社

・代表者 ：代表取締役 酒井孝幸

・所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-15 浦和SHビル4階

・URL ：https://cryptolinc.com/

・X(旧Twitter） ：https://x.com/cryptolinc

■お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://support.cryptolinc.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=8332102278671

