スコットランドにおける浮体式洋上風力発電事業のCfDを落札

株式会社ユーラスエナジーホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：諏訪部 哲也、以下「当社」）の海外グループ会社であるEurus Energy UK Ltd.は、 共同出資するHighland Wind Limitedを通じて、英国政府による差額決済契約（Contracts for Difference、以下「CfD」）制度※の第7回オークション（ラウンド7）に応札し、英国スコットランドで計画中のPentland 浮体式洋上風力発電プロジェクト（以下「本プロジェクト」）のCfD制度に基づく売電の権利を落札しました。

本プロジェクトは、ハイランド州ケイスネス郡のドーンレイ沖7.5kmに位置する浮体式洋上風力発電事業で、今後、事業化に向け具体的に検討を進め、2030年の運転開始を目指します。完成後の設備容量は最大100,000kWを予定しており、ハイランド州の約65％にあたる約70,000世帯の消費電力に相当する電力を供給します。

Eurus Energy UK Ltd.は、デンマークのファンド運用会社Copenhagen Infrastructure Partners P/S、スウェーデンのHexicon A/B、英国政府所有のNational Wealth Fund、Great British Energy、およびスコットランド政府所有のScottish National Investment Bank と共同出資するHighland Wind Limitedを通じて 、本プロジェクトを推進します。

今後、当社グループは本プロジェクトを通じ、浮体式洋上風力発電事業におけるノウハウや技術を蓄積し、国内外の洋上風力発電事業にて積極的に活用してまいります。

さらに、当社グループは今後も「クリーンエネルギーの普及・拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担う」という企業理念のもと、引き続き風力発電の更なる拡大に取り組み、地球環境保全ならびに持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

※ 英国政府が実施する再生可能エネルギー電源を対象にした入札制度で、発電事業者と政府系企業との間で長期間の固定価格（ストライク・プライス）を設定する制度。運転開始から20年間、対象となる電源の固定価格と市場価格の間の変動する差額を政府が補填するため、発電事業者の再生可能エネルギーへの投資リスクを減らすことができる。

【プロジェクト概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135262/table/45_1_191f77769430f500351d6c151085b54a.jpg?v=202601160322 ]

【プロジェクト予定地】