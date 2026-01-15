「カップルTechで良好な関係性構築」を目指す、すきだよへ出資

株式会社UNERI

株式会社UNERI（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：河合 将樹）は、運営するファンドUNERI Capitalを通じて、株式会社すきだよ（本社：東京都豊島区、代表取締役：あつたゆか、以下「すきだよ」）への出資を実施したことをお知らせします。

【投資実施の背景】日本をはじめグローバルにおいて、働き方やパートナーシップの多様化が進む中、価値観の違いを前提とした健全な関係性づくりの重要性が高まっています。一方で、共働き世代の増加や家庭内の時間的制約により、パートナー間の対話は後回しにされがちであり、その結果、関係性の悪化や家庭内の課題が顕在化しています。こうした家庭内のコミュニケーション不全は、家庭内のジェンダーギャップや産後うつ、児童虐待といった社会課題とも密接に結びついています。

同社は、カップル・夫婦の対話を促進し、相互理解を深めることで関係性悪化を未然に防ぐプロダクトを展開しています。2025年9月にはAI搭載のカップルアプリ「Riamo（リアモ）(https://sukidayo.co.jp/riamo)」β版を公開し、日本語・英語・韓国語・スペイン語の4言語対応で多様なカップルのニーズに応えています。リリース直後から国内外で高い評価を獲得し、熱量の高いユーザーに支持されています。

当社は、市場で「カップルテック」が注目される以前から一貫してこの領域に向き合い、特に代表のあつたさんは学生の頃からカップル間のコミュニケーションについて研究行っており徹底的に課題を深ぼってきた点、そしてその積み重ねがプロダクトの細部にまで丁寧に反映されている点に共感しています。強い当事者性を起点に、継続的に挑戦を重ねてきた姿勢が、この領域における新しいスタンダードを生み出していくと考え、今回の出資に至りました。

株式会社すきだよからのプレスリリース：こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000053340.html)。

※ 本アプリはβ版での提供となり、一部機能は制限されています。正式版リリースに向け、改善・アップデートを予定しています。

【コメント】

株式会社すきだよ 代表取締役CEO あつたゆか氏

この度、UNERI Capital様にご出資いただけたことを、大変心強く感じています。

カップル・夫婦の関係性は、個人の幸福度にとどまらず、メンタルヘルスや少子化、孤立といった社会課題とも深く結びついており、かつ文化を超えて共通するグローバルなテーマです。その領域において、インパクトと事業性の両立を重視し、国内外の視点を持つUNERI Capital様にご支援いただけたことは、私たちにとって大きな出来事です。

今回の出資を機に、より多様な文化圏に向けて、AIによる関係性支援の価値を世界中に届けていきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62589/table/52_1_91c3889d1f672fa837772a9ea186ef52.jpg?v=202601160322 ]

株式会社UNERI代表取締役CEO / UNERI Capital代表パートナー 河合将樹

「私、カップル・夫婦の幸せに向き合い続けてるんです。」これは、あつたさんと2年前に初めて話した時、本人の口から出てきた言葉です。社会課題と聞くと少し気持ちが重く、肩肘を張ってしまう方々も多いと思います。しかし、あつたさんは「自分の”好き”という気持ち」も起点に2019年の創業以来事業を継続し続けています。今では「カップルテック」「ファミリーテック」という言葉が誕生・普及しつつあるので理解をされていますが、創業期には多くの葛藤と向き合い続けてきたのだと思います。日本のIP文化とテクノロジーを織り交ぜた独自性と着眼点、愛すべき狂気は、多くのユーザーから支持され続けると確信しています。今後もマーケットリーダーであり続けるよう、発展に寄与して参ります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62589/table/52_2_9882614e3a7a90b27bd46813aaadfaa2.jpg?v=202601160322 ]

株式会社UNERI / UNERI Capital ディレクター 芝尾法子



この度、株式会社すきだよの皆さまとご一緒できることを、大変光栄に思っております。

私自身、同社のプロダクト「Riamo」を日常的に使っていますが、普段は返しそびれてしまう連絡も、Riamo上の返信は毎日行い、パートナーとのすれ違いの場面でもRiamoを通じて関係性がやわらぐ体験に、プロダクトとしての本質的な強さを感じています。

toCプロダクトのグローバル展開は、UI/UXにおける文化的・文脈的な差異が大きく、極めて難易度の高い領域ですが、同社は、toCアプリの海外展開経験を有するエンジニアメンバーを中核に据え、単なる翻訳にとどまらず「文脈」そのものを理解するプロフェッショナルな現地チームを組成されています。生成AIでは代替しにくい、感情や関係性に踏み込む繊細なUIを、スピード感をもって磨き込み続ける体制とその熱量は、非常に稀有なものだと感じています。

「愛されるプロダクト」が偶然ではなく、必然として生み出されているチームであり、今後ご一緒できることを心より楽しみにしております。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62589/table/52_3_8fc073d335fb47df461e306d0baadbff.jpg?v=202601160322 ]

【株式会社すきだよの概要】

会社名：株式会社すきだよ

Webサイト：https://sukidayo.co.jp/

設立：2019年9月11日

住所：東京都豊島区池袋３丁目３４－７

代表：代表取締役社長 あつたゆか

事業内容：家族・パートナーシップに関する社会課題を解決する事業

サービスサイト「Riamo」：https://sukidayo.co.jp/riamo

【株式会社UNERI及びUNERI Capitalの概要】

株式会社UNERIは、「起業家の尊厳を回復させ、全てのイノベーターが自分の道を歩める社会をつくる」というミッションの基、2020年に設立された会社です。特に、社会課題系スタートアップの人材育成・企業/行政連携・投資事業を展開しています。2025年4月に投資事業を開始し、UNERI Capitalというファンドを通して投資を実施しています。

名称 : UNERI1号投資事業有限責任組合（通称：UNERI Capital）

Webサイト：https://uneri.co.jp/capital、 https://uneri.co.jp/

代表 : 河合将樹

投資分野：介護・医療・農業・宇宙・海洋・研究開発・金融包摂・循環型経済など全般

対象：主にシード・アーリー期のスタートアップ

コンセプト :

全ての投資先のは5年以内に「B Corp*」の取得（及びそれに準ずるIMMの実施）等を目指しつつ、社会的・環境的価値の可視化が事業成長にも繋がる事例創出を共に目指します。

※B Corp：B Corp(ビーコープ)は、2006年にアメリカではじまった企業の認証制度であり、ビジネスの力で社会を変えるムーブメントです。利益追求だけでなく、社会や環境への良い影響（Benefit）も重視し、高い倫理基準を満たした「よい会社」であることを示す国際的な民間認証です。認証はすでに10,000社以上が取得、102カ国以上の国に拡がり、世界規模のコミュニティとして様々な変革をリードしてきました。パタゴニア、オールバーズ、ダノンといったグローバル企業との連携のもと徐々に認知が拡大し、様々な業界や立場の方から注目を集めつつあります。

B LabのWebサイト: https://www.bcorporation.net/en-us/

一般社団法人B Market Builder JapanのWebサイト: https://bcorporation.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

UNERI Capital 広報部

Email：capital@uneri.co.jp







