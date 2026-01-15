株式会社トラーナ、ベルタグループへ参画

株式会社ベルタ

平素より当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

株式会社ベルタ（本社：東京都港区、代表取締役：武川克己 /以下ベルタ）は、民事再生手続きを進めている株式会社トラーナ（本社：千葉県千葉市、代表取締役：武川克己）について、裁判所に認可された再生計画に基づき、2026年1月15日付で当社の100％子会社としたことをお知らせいたします。

トラーナは、知育玩具のサブスクリプションサービス「トイサブ！」を通じて、多くの子育て家庭に寄り添ってきました。本参画は、ベルタグループが掲げる「ライフステージ産業の創造」に向けた重要な戦略の一つであり、妊娠・出産・育児・更年期といった女性のライフステージの節目を、より一貫して支える体制を強化するものです。

これまでの経緯

ベルタはこれまで、妊活・出産・育児・更年期など、女性のライフステージに寄り添う商品・サービスを展開してきました。2025年6月には、民事再生手続き中であったトラーナに対し、スポンサーとして支援を行う基本合意を締結し、事業の継続と再成長に向けた取り組みを進めてまいりました。

その後、関係者の皆様のご理解とご協力のもと、裁判所に認可された再生計画に基づき、このたびベルタグループの一員として新たなスタートを切ることとなりました。本取り組みは、トラーナのサービスをこれからも安心してご利用いただける環境を整えること、そして皆さまにより良い価値をお届けし続けることを目的として進めてきたものです。

ライフステージ産業の創造に向けたベルタの成長戦略

ベルタは「ライフステージ課題を解決する」という企業理念のもと、2013年のブランド創設以来、妊活・妊娠・産後期を中心に、女性の人生に寄り添うサービスを展開してきました。今後は、ベルタをご支持いただいてきた皆さまと、そのお子さまとのつながりを起点に、子育て・知育分野へと領域を広げ、ライフステージ全体を一貫して支える体制を強化していきます。

少子化の加速や共働き世帯の増加、情報の氾濫など、子育てを取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもたち自身が「考える力」「選ぶ力」を育むことは、これからの社会においてより重要になると考えています。これまで妊娠・出産という節目に寄り添ってきた経験を活かし、ベルタグループの総力をあげて、子育て期にも伴走する存在として知育分野に取り組み、人生の節目ごとに必要な選択肢を届ける「ライフステージ産業」の創造に挑戦してまいります。

今後のサービスおよび運営体制について

今後、「トイサブ！」をはじめとするトラーナの各サービスは、これまで培ってきた価値や想いを大切にしながら提供を継続してまいります。

一方で、経営体制の変更や事業環境の変化を踏まえ、サービス内容や運営体制については、より良い体験価値の提供を目的として、段階的に見直しや改善を行っていく可能性があります。

ベルタグループとしては、これまでトラーナが大切にしてきたユーザー視点を引き継ぎながら、グループの知見やネットワークを活かし、安心してご利用いただけるサービスづくりに取り組んでまいります。今後の変更や取り組みについては、必要に応じて適切にお知らせしながら、皆さまにとってより良い形を目指して進めていきます。

※トラーナが提供する知育玩具のサブスクリプションサービス「トイサブ！」については、以下をご覧ください。

https://toysub.net/(https://toysub.net/)

人生の節目に寄り添い続ける存在として、これからも皆さまとともに歩み続けてまいります。お客様にとって大切なサービスであることを第一に考え、変化がある場合にもご理解と納得を得られる形で進めてまいります。

各社の概要

■株式会社トラーナ

所在地 千葉県千葉市中央区鶴沢町20-16 ユニバース千葉ビル1階

代表者 代表取締役社長 武川克己

事業内容 知育玩具のサブスクリプション・レンタルサービス“トイサブ！”の企画・運営

URL https://torana.co.jp/

■株式会社ベルタ

所在地 東京都港区北⻘山2-12-28 ⻘山ビル5階

代表者 代表取締役社長 武川克己

事業内容 ライフステージマーケティング事業

URL https://belta.co.jp/

※当社は以下、グループ会社と共にライフステージ産業の拡大に取り組んでいます。

・株式会社ベビレンタ https://babyrenta.com/

・株式会社QOOLキャリア https://newcareer.qo-ol.jp/