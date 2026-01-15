20歳～35歳の恋活・婚活層の約6割がAI・第三者によるマッチングを経験

株式会社Parasol

婚活のマッチングサービスを運営する株式会社Parasol（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤早紀）は、 AIや第三者がお相手選び等を行う「自分で選ばないマッチング」サービスの利用実態に関する調査を実施し、その結果を発表しました。

調査結果からは、都市部在住の恋活・婚活層（20歳～35歳）の約6割が、AIや第三者に相手選びやデート設定を任せた経験があることが明らかになりました。また、AIや第三者によるマッチングのサービスの開始時期は1年以内と回答した方が回答者の約6割を占めました。

■調査背景

近年、マッチングアプリの普及により、恋活・婚活における出会いの選択肢は大きく広がっています。一方で、プロフィール検索や条件設定、複数人とのやり取りなど、相手探しから判断までをすべて自分で行うことに負担を感じる人（婚活疲れなど）も増えています。

こうした中、AIや仲人などの第三者に相手選び・デートの設定などを任せる「自分で選ばない」マッチングサービスが、恋活・婚活の新たな選択肢として注目されています。

そこで株式会社Parasolは、専門のマッチングプランナーによる婚活マッチングサービス「ヒトオシ」を運営する立場から、AI・第三者による紹介型マッチングサービス全体の利用実態や広がりを明らかにすることを目的に、本調査を実施しました。

■調査結果詳細

（※）「マッチング」の定義は各サービス・相談所によって異なるため、本調査においてはマッチングアプリにおける「マッチング」を、双方が「いいね」を送り合い、アプリ上で相互に連絡が可能な状態と定義しました。またその他のサービスについては、初回デートまたはお見合いが成立した状態を「マッチング」と定義しています。

■考察

ヒトオシをはじめ、約3年前からAIが自動でデートを設定する・仲介人がマッチングを代行するサービスが複数登場しはじめていますが、アンケート結果を見るとこれらのサービスを直近1年以内に利用を開始した人が約60%と、注目のトレンドになっています。



マッチングアプリの普及により出会いの選択肢が増えた一方で、相手選びに伴う負担や迷いも増加しています。その結果、近年では「婚活疲れ」や「マッチングアプリ疲れ」といった言葉も一般的になっています。こうした背景から、“出会いのプロセスそのものを効率化したい”というニーズは、今後さらに高まっていくと考えられます。

■調査概要

調査主体：株式会社Parasol

調査対象：以下すべての条件を満たす方（400名）

- 都市部（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・京都府・大阪府・兵庫県）に居住

- 20歳～35歳の男女

- 恋活・婚活において、マッチングアプリ・結婚相談所でのマッチング経験のある人

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査時期：2025年12月15日～12月19日

■株式会社Parasolについて

マッチングアプリを中心とした出会い・婚活Webメディアや、婚活支援事業を中心に、恋愛・結婚に関わる様々な事業を運営。「出会いの化学反応でヒトを幸せにする」というミッションの元、カップルが出会って恋をして結ばれる、素敵な体験を届けることにコミットする。

ヒトオシサービス概要：

ヒトオシ公式サイト：https://hito-oshi.com/ (https://hito-oshi.com/)



＜会社概要＞

・会社名 ：株式会社Parasol

・所在地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-20 503

・代表取締役社長：伊藤早紀

・ＨＰ：https://parasol-inc.co.jp/

・設立 ：2017年

・事業内容 ：

-Webサービスの企画、開発、運営-Webサービス、スマートフォンアプリケーションの受託開発及び保守に関する業務

-インターネット広告業及びそれらに関するコンサルティング-前記各号に付帯関連する一切の業務