海外留学サービス「スマ留」、AI英会話「スピークバディ」と業務提携

海外留学サービス「スマ留」を運営する 株式会社リアブロード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：神田慎）は、AI英会話スピークバディを開発・運営する 株式会社スピークバディ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：立石剛史）と業務提携を締結しました。

本提携により「スマ留スタンダードプラン」を利用するお客様に対し、留学前後を含む6ヶ月間の英語学習サポートツールとして「AI英会話スピークバディ」を提供します。渡航前の準備学習から、留学後の学習継続までを一貫して支援することで、海外留学の成果を高めることを目的としています。

■ 提携の背景

グローバル化の進展により、実践的な英語力や異文化コミュニケーション力の重要性は、今後も高まると見込まれています。

一方で、円安や物価高により留学費用は上昇傾向で、海外留学は以前にも増して「限られた期間でより高い成果を求められる、貴重な学習機会」となっています。こうした中、渡航前から英語を話す経験を積んでおくことや、帰国後も学習を継続できる環境を整えることが、留学の成果を左右する重要な要素として注目されています。しかし、留学前後を通じて十分に英語を“話す”機会を確保し、学習を習慣化することは容易ではありません。

そのためスマ留では、留学体験そのものの価値を高めるため、留学前後の英語学習環境の整備が不可欠であると考えています。

そういった背景から今回、AI英会話分野で高い評価を受けるスピークバディと提携することで、時間や場所に制約されない継続的な学習環境を提供し、留学成果の最大化を図ります。

■「AI英会話スピークバディ」について

2016年9月にリリースした日本発のAI英会話アプリ。第二言語習得理論と、音声認識や生成AI・デジタル音声・自然言語処理など最新のAI技術を融合させた学習体験は高く評価され、2026年1月時点でApp Storeの評価は「4.6」を獲得。累計ダウンロード数は500万を超え、企業や自治体、教育機関などでも累計300を超える導入実績があります。

URL：https://app.speakbuddy.me/

■ 提携内容

スマ留では、英語学習サポートを強化しており、最短での語学力向上を目指せます！３つのサービスを組み合わせ、最短で英語習得を可能にしたのがスマ留独自のメソッドです。

対象：スマ留スタンダードプラン利用者

内容：「AI英会話スピークバディ」を留学前後6ヶ月間提供

目的：

・渡航前のスピーキング不安の解消

・留学中の学習効果向上

・帰国後の英語力定着・継続学習

従来提供してきたオンライン英会話に加え、AI英会話を組み合わせることで、より柔軟で実践的な英語学習環境を実現します。

■ 今回の業務提携による期待効果

- スマ留（リアブロード）

留学手配に加え、学習面まで含めた一貫支援によるサービス価値向上

- スマ留利用者

留学を「経験」にとどめず、英語力向上という成果につなげる環境の獲得

- スピークバディ

留学という明確な目的を持つ学習者層へのサービス提供機会の拡大

■会社概要

●株式会社スピークバディについて

会社名：株式会社スピークバディ

英語表記：SpeakBUDDY Ltd.

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1コレド日本橋5F

代表者：代表取締役CEO 立石剛史

設立年月日：2013年5月

事業内容：

・「AI英会話スピークバディ」の開発・運営

・オンライン英語コーチング「コーチバディ」の運営

・英語学習者の悩みにプロの英語コーチが回答するQ&Aサイト「スピークバディ 英語学習Q&A」の運営

・AI英会話「スピークバディ」および「コーチバディ」の法人向け提供

公式サイト：https://www.speakbuddy.com

●海外留学エージェント「スマ留」について

「スマ留」は累計相談者数15万人以上の海外留学エージェントです。海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。海外留学エージェント10社におけるブランド調査でも「利用者数」「口コミ評価」「認知度」の3つで1位を獲得しています。

公式サイト：https://smaryu.com/

公式LINE：https://x.gd/ZBqxz

公式Instagram：https://www.instagram.com/sma_ryu/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@sma_ryu

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sma_ryu

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/sma_ryu

●株式会社リアブロードについて

株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。海外留学エージェント「スマ留」・留学個人手配サイト「warple」・英会話学習メディア「留学マナビジン」を運営しています。

所在地：東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者：代表取締役 神田慎

設立年：2014年

資本金：1億1,000万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://reabroad.co.jp/