【2026/2/14まで】先着5社限定！PR効果測定サービス「Qlipper」初期費用″0円″キャンペーン開催！

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（本社:東京都台東区、代表取締役:松本泰行）は、PR効果測定サービス「Qlipper」において、5万円分の初期費用が0円となるキャンペーンを2026年1月15日より2月14日までの期間、先着5社限定で実施いたします。本キャンペーンは、PR施策の可視化や競合メディア分析を手軽に始めたい企業様向けに、通常必要となる初期費用5万円を0円でご提供します。お問い合わせURL: https://qlipper.jp/contactus.html

キャンペーン概要

限定キャンペーン説明

キャンペーン期間中にQlipperの新規お申し込み、過去、契約をした事があるお客様は、ご契約特典として導入時の初期費用5万円が0円となります（先着5社まで）。導入しやすい環境を整えるため、運用レクチャーや導入資料作成の支援等、サポート体制も充実しています。※現在契約をされている、契約更新をされるお客様は対象外

下記１.・２.のお客様が対象となり、弊社のプランを6ヶ月以上でお申し込みの場合、初期費用が”0円”となります。

１.新規企業様

２.過去、契約していただいていたお客様

※各プランの詳細は、以下URLをご覧ください。

URL：https://qlipper.jp/price.html

契約条件

契約条件は契約期間7ヶ月～（申込月無料）で、以降6ヶ月ごとの契約更新です。お支払イメージは1月契約の場合1月ご利用分は無料、2月～7月末分が課金期間です。初回お支払い期限は1月末で、こちらはご相談可能です。

応募方法

申込方法は弊社ウェブサイトからお問い合わせフォームにアクセスし、オンライン商談をお申し込みください。

お問い合わせURL： https://qlipper.jp/contactus.html

PR効果測定サービス「Qlipper」について

Qlipperサービス説明

Qlipperは、WEBニュースやオンラインメディアに掲載された記事を自動で収集・分析し、企業のPR施策の成果を可視化する効果測定サービスです。ニュース記事ごとの仮想PVやメディア掲載件数などの情報をクラウドサービス形式で提供し、PR活動に必要なデータを提供します。例えば、プレスリリースの転載先は配信サービスの管理画面でわかりますが、Qlipperでは転載先でおよそどれくらいのPVがあったか知ることが可能です。自社のプレスリリースだけでなく、競合企業や製品の掲載メディアも調査できます。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6821-1337