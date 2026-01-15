水中ポンプ「パッシングポンプ」レンタル開始

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、過酷な排水環境でも安定して稼働する新型水中ポンプ「パッシングポンプ」のレンタルを2026年1月15日（木）から開始いたします。

現在、国内インフラの老朽化にともない、下水道の更新工事や改修工事は年々増加しています。こうした工事では、施工区間に下水が流れ込まないようにする必要があり、下水を迂回させる「切り回し」作業が必要になります。汚水用の水中ポンプは機械の構造上、一般的な下水道のマンホール（開口部内径600mmの1号マンホール）に入らないものが多く、これまでは通過粒径が小さい汎用的な水中ポンプで代用していましたが、異物の多い下水では異物混入による詰まりがトラブルの大きな原因となっていました。

今回、レンタルを開始する「パッシングポンプ」は、切り回し工事の仮設専用としてグループ会社の株式会社櫻川ポンプ製作所が開発しました。1号マンホールにも入るコンパクト設計で、水位が低くても排水の流れでモータを冷却する独自の「片水路構造」を採用することで連続運転を可能にしました。水を吸い込み、吐き出すために重要なインペラ部分は耐久性に優れたFCD500※1素材を採用し、水位変動の大きい下水道工事はもちろん、土砂水の多い土木工事や建築現場でも安定した稼働を実現します。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、生産性を向上させる製品やサービスを提供していきます。

※１ 球状黒鉛鋳鉄の一種

■「パッシングポンプ」特長

１.最大径600mm未満で、1号マンホールにも設置可能

２.水位が低くても排水の流れでモータを冷却する独自の「片水路構造」により連続運転が可能

３.水を吸い込み、吐き出すために重要なインペラ部分は耐久性に優れたFCD500素材を採用

■片水路構造の特長

■スペック