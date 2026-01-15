·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºî²È¤Ë¤è¤ë¸¤¤¬¼çÌò¤Î·Ù»¡¾®ÀâÂè£²ÃÆ¡£Ìþ¤ä¤··ÏÁÜºº¸¤¤¬Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÙÂçÁÒ¿òÍµ
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÁÒ¿òÍµ»á¤Î¿·Ãø¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤¬£±·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï24Ç¯£±·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¸¤¤¸¤¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë»Â¿·¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¸¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÁÒ»á¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø·Ù»ëÄ£¤¤¤¤â¤Î·¸¡Ù¡ØÊ¡²È·ÙÉôÊä¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¾å°´¤·¡¢±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ë¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥êーºî²È¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ë¾ï¶Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥É¥Ã¥°¤Î¥Ôー¥Ü¤¬ÈÈºá¼Ô¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥éー¤Î³ÞÌç½äººÉôÄ¹¤È¤È¤â¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤ÆÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£
¡Ô¤¢¤é¤¹¤¸¡Õ
·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ë¾ï¶Ð¤·¤Æ»Ò¶¡Ã£¤òÌþ¤¹¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥É¥Ã¥°¤Î¥Ôー¥Ü¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¡¦¼·ºÐ¥ª¥¹¡Ë¤Ë¤ÏÎ¢¤ÎÇ¤Ì³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊÈÈºá¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¥Ôー¥Ü¤¬ºÂ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤Ë¤ä¤é¤ì¤ÆÈà¤é¤ÏÈëÌ©¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ï¥ó¥É¥éー¤Î³ÞÌç½äººÉôÄ¹¤È¥Ôー¥Ü¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤òÃ¼½ï¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¿·¤¿¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤äÏ¢Â³Êü²ÐËâ¤Ê¤ÉÆñÅ¨¤Ð¤«¤ê¡£¸¤¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸¡£
¡ÔÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÕÂçÁÒ¿òÍµ¡Ê¤ª¤ª¤¯¤é¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
1968Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¡£1997Ç¯¡Ö»°¿ÍÌÜ¤ÎÍ©Îî¡×¤ÇÂè4²óÁÏ¸µ¿äÍýÃ»ÊÔ¾Þ²Âºî¤ò¼õ¾Þ¡£98Ç¯¡Ö¥Äー¥ë&¥¹¥Èー¥ë¡×¤ÇÂè20²ó¾®Àâ¿äÍý¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÊ¡²È·ÙÉôÊä¡×¡ÖÇò¸Í½¤¤Î»ö·ïÊí¡×¡Ö·Ù»ëÄ£¤¤¤¤â¤Î·¸¡×¤Î¥·¥êー¥º¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£17Ç¯¡¢±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¤«¤é¹È¤ÎÎø²Î¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢21Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤PART6¡Ù¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¹½À®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡Ø¸¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø°ìÆü½ðÄ¹¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£