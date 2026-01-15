パイオニア　「第5回 スマート物流EXPO」に出展

パイオニア株式会社

パイオニアは、2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される、IoTやAI、ロボット、運輸・物流DXなどの先端技術が集う物流革新展「第5回 スマート物流EXPO」に出展します。

パイオニアブースでは、モビリティ関連事業者によるミドルマイル輸送/ラストワンマイル配送の効率化に向けたサービスの開発・運用や、クラウド型ナビゲーションシステムの開発をサポートする「Piomatix（パイオマティクス） LBS API」と「Piomatix LBS SDK」を展示。物流業界が抱えるさまざまな課題解決に貢献します。





＜第5回 スマート物流EXPO＞

日 時 ： 2026年1月21日 (水)～23日（金） 10:00 ～ 17:00

会 場 ： 東京ビッグサイト (パイオニアブース番号 ： W19-37）

入場料 ： 無料（要事前来場登録）

公式ホームページ ： https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html





＜出展内容＞

■「Piomatix LBS API」

配車・配送の最適化やカーボンニュートラルの推進、EVフリート管理などを支援する機能をPOST/JSON（JavaScript Object Notation）形式で提供するAPIサービス。高精度な燃費・電力消費推定技術を活用し、EVのバッテリー残量や充電スポットへの立寄り時間まで考慮した実用的なルートを探索する「ルート探索API」や、車両諸元や道路勾配データを基に航続可能距離を可視化する「到達可能範囲API」、走行データに基づいた「CO2排出量算出API」、全国を対象とした「充電スポット検索API」などをラインアップしています。

■「Piomatix LBS SDK」

長年培ってきたカーナビの技術を活用したクラウドナビ機能と、スマートフォンからのプローブデータ収集機能をワンパッケージで提供するSDKサービス。VICSと独自に収集した渋滞データで、より精度の高い到着時間予測を実現するほか、ゼンリン住宅地図にも対応しており、ラストワンマイル配送を効率化します。ボタン配置や地図デザインなどUIのカスタマイズも可能で、ガソリン車・HV車・EV車の乗用から商用まで、幅広い用途に対応します。

「Piomatix LBS」 Webサイト ： https://jpn.pioneer/ja/piomatixlbs/?ad=pr