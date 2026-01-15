「DX推進を支える中核人材の育て方 ～育成の実態とAIエージェントの活用方法を徹底解説～」ウェビナーを開催（2月17日12:00-13:00、2月25日14:00-15:00）株式会社リンプレス

株式会社リンプレスウェビナーに申し込む :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0217

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年2月17日（火）および2月25日（水）に『DX推進を支える中核人材の育て方 ～育成の実態とAIエージェントの活用方法を徹底解説～』と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。

■ウェビナー概要

【オンライン開催】DX推進を支える中核人材の育て方 ～育成の実態とAIエージェントの活用方法を徹底解説～

主催：株式会社リンプレス / 株式会社div

日時：2025年2月17日（火）12:00~13:00、2月25日（水）14:00~15:00

方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。

費用：無料

詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0217

多くの企業が全社的なITリテラシー教育を一通り終え、次なるステップとして「いかに実務で成果を出し、定着させるか」という課題に直面しています。

しかし、現場では依然として「企画が進まない」「IT部門との連携がうまくいかない」「具体的なAIの活用イメージが湧かない」といった声が絶えず、DXの形骸化に悩むリーダーも少なくありません。

本ウェビナーでは、DX推進の中核を担う人材をどのように定義し、実務レベルのスキル（企画力・デジタル活用力）をどう定着させるべきか、その最新事例と育成のメソッドを公開します。

リンプレスパートでは、「現場起点で企画を立案し、自社のDXを推進できるデジタル・IT企画人材」の育成にフォーカスをあて、課題特定～業務プロセス可視化～To‑Be設計といった、現場で使えるフレームと実践的手順を提示します。

divパートでは、AIエージェントによる業務効率化の適用領域、導入手順、運用上の留意点と成功事例を紹介し、企画と自動化をつなぐ具体的な実装の示唆を提供します。管理職・DX推進担当・人事・中核人材の方にとって、次の一手を描くための実務知見が得られる内容です。この機会にぜひご参加ください。

■このウェビナーに参加して分かること

■このような方におすすめ

■ウェビナー登壇者情報

- DXの中核を担う人材に求められるスキルと育成方法- AIエージェントを活用し、成果をあげるポイント- DX実践企業の最新動向やDX成功のポイント- DX推進担当役員/部門長/責任者：DXの次フェーズ（実行→定着）へ進めたい企業の意思決定者の方- DX推進担当者：全社リテラシー教育を経て、現場で成果を出す次の施策を検討している方- 人事・育成担当：非IT人材の企画力やデジタルスキルを実務レベルで育成したい方- 情報システム・IT部門：現場とのプロジェクト連携、橋渡しを円滑にしたい方- AI導入検討担当者：AIエージェントの業務適用候補やPoC設計の要点を知りたい方

株式会社リンプレス

イノベーション事業部 エグゼクティブパフォーマー

川上 淳一

約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。

近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。

株式会社div

デジタル人材教育事業部 テックキャンプ法人研修 メンター

勝野 椋

2019年に独立系ソフトハウスにてエンジニアとしてキャリアをスタート。2020年より株式会社divに参画し、テックキャンプのメンターとして、未経験からエンジニアを目指す多数の受講生の学習支援に従事。2024年からは法人研修チームにアサインされ、約20社の企業研修に携わる。研修内で使用する学習用アプリの開発やカリキュラム制作にも深く関わり、現場での質疑応答から技術指導まで幅広く担当。現在は、生成AI活用やPower Platformを用いたDX研修のトレーナーとして、非エンジニア組織のデジタル活用支援に注力している。

■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/