人気VTuberグループ「にじさんじ」より全51種のオリジナルカード付き『にじさんじチップスvol.8 うすしお味』を発売決定！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気VTuberグループ「にじさんじ」より、オリジナルカード付き『にじさんじチップスvol.8 うすしお味』を2026年1月27日(火)より発売することを決定いたしました。

販売は、全国のファミリーマート約16,400店舗、ヴィレッジヴァンガード、アニメイト、Cyber Goods Storeで行うほか、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」にて、アミューズメント限定BOXを順次展開いたします。

本商品は、全51種のオリジナルカードの中からランダムでカード1枚がおまけとして付いてきます。無くなり次第販売終了となりますのでお早めにお買い求め下さい。

■商品情報

商品名 ：にじさんじチップスvol.8 うすしお味

発売予定日 ：2026年1月27日（火）

価格 ：253円（税込）

内容量 ：24g

カード種類 ：カード全51種（描き下ろし: 23種／フリーダム: 23種／シークレット: 5種）

賞味期限 ：2026年6月～7月

製造元 ：山芳製菓株式会社

発売元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト ：(C)ANYCOLOR, Inc.

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■販売情報



〈店舗〉

・全国のファミリーマート約16,400店舗

・全国のアニメイト（12袋購入毎に限定特典のポストカードをランダムで1種プレゼントいたします。）

・ヴィレッジヴァンガード（12袋購入毎に限定特典のポストカードをランダムで1種プレゼントいたします。）

〈オンライン販売〉

・Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/products/md0706

Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

1箱購入毎に限定特典のダイカットステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。

※配布の特典はなくなり次第終了となります。

※お取扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。

※商品・購入特典はなくなり次第終了となります。

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

※購入特典はランダムでの配布となります。あらかじめご了承ください。

〈アミューズメント施設〉

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXにて順次展開いたします。

●「ナムコ」取り扱い店舗

取り扱い施設一覧につきましては以下よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-255-c411cf19ca19f8f6972b20cb34dc61c5.pdf

・ナムコオンラインクレーン詳細：

https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

■プレゼントキャンペーン詳細

発売開始を記念して、カード全51種のカードコンプリートセットが抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

〈キャンペーン応募方法〉

１.Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）をフォロー

２.該当ポストを引用リポスト（「#にじさんじチップス8」を付けて投稿をお願いします。）

〈キャンペーン期間〉

2026年1月27日（火） 00:00～2026年2月3日（火）23:59

※該当ポストは１.の公式アカウントよりご確認ください。

※当選発表は、2026年2月20日（金）までにダイレクトメッセージにてお送りさせていただきます。

※アカウントを非公開にしている場合、引用リポストを確認することができないため、応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。

https://www.cyberagent.co.jp/privacy/

■企画参加キャスト一覧 ※順不同

ギルザレンIII世 / シスター・クレア / 轟京子 / 春崎エアル / 本間ひまわり / 桜凛月 / ジョー・力一/ でびでび・でびる / 竜胆尊 / 三枝明那 / 雪城眞尋 / レヴィ・エリファ / アルス・アルマル / 白雪巴 / 不破湊 / 空星きらめ / 星導ショウ / 小柳ロウ / 叢雲カゲツ / 伊波ライ / 立伝都々 / 栞葉るり / ミラン・ケストレル

■にじさんじプロジェクトについて

「にじさんじプロジェクト」は、多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

https://www.anycolor.co.jp/service/nijisanji

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com