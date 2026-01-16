KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン 予約開始！
※画像はイメージCGです。実際の商品とは異なる場合がございます。
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛 以下、KADOKAWA）は、「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドカワ プラスチックモデル シリーズ）」より、『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン』の予約を、2026年1月16日（金）正午より受付開始いたしました。本プラスチックキットのKADOKAWA ECサイトでの予約締切は2026年3月18日（水）を予定しております。
ファンタジア文庫『フルメタル・パニック！ Family』に登場する新型AS（アーム・スレイブ）「ARX-10d アズール・レイヴン」を完全立体化！
海老川兼武氏（メカニックデザイン）監修のもと、成型色による色分け＋彩色済みパーツ採用で、組み立てるだけで機体の精密なカラーリングを再現できます。
各関節の広い可動域により、高速戦闘や銃撃アクションなど劇中イメージのポージングが可能。
武装一式や交換手首パーツなども付属し、プレイバリューの高いキットとなっています。
また、同時発売となる『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン 10式改単分子カッターメッキver.＋海老川兼武氏デザイン特製台座 付き』では、刀身にシルバーメッキ、鞘の鯉口にゴールドメッキ加工を施した豪華仕様の「10式改単分子カッター」と、海老川兼武氏による機体を引き立てる、支柱の内部にまで緻密なデザインが施されたオリジナルデザインの専用台座が付属！ さらにイラストレーター・森下直親氏による描きおろしイラストを使用した限定特製スリーブパッケージが付属します。
詳細は、「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」公式サイト(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eKDPL0017/)をご覧ください。
また、KADOKAWA ECサイト限定購入特典として「ボクサー2」76mm散弾砲×1、「ボクサー2」76mm散弾砲用マガジン×2が付属しますので、こちらもお見逃しなく！
KADOKAWA ECサイト限定購入特典
（「ボクサー2」76mm散弾砲×1、「ボクサー2」76mm散弾砲用マガジン×2）
カドスト：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302405002438/
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン 10式改単分子カッターメッキver.＋海老川兼武氏デザイン特製台座 付き
豪華版同梱特典内容
・「10式改単分子カッター」メッキver.×1式
・海老川兼武氏デザイン特製台座×1セット
・特製スリーブパッケージ
KADOKAWA ECサイト限定特典
KADOKAWA ECサイトでは、購入特典として、「ボクサー2」76mm散弾砲×1、「ボクサー2」76mm散弾砲用マガジン×2がもう1セット付属します。
■KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン 10式改単分子カッターメッキver.＋海老川兼武氏デザイン特製台座 付き
ＵＲＬ：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302512002527/
商品内容：
・本体×1
・ハンドパーツ×5 種
・「10 式改単分子カッター」×1 式
・「ボクサー2」76mm 散弾砲×1
・「ボクサー2」76mm 散弾砲用マガジン×2
・相良宗介(私服)フィギュア×1
・相良夏美(夏制服)フィギュア×1
・「10 式改単分子カッター」メッキ ver.×1 式
・海老川兼武氏デザイン特製台座×1 セット
・特製スリーブパッケージ
KADOKAWA ECサイト限定購入特典：
・「ボクサー2」76mm散弾砲×1
・「ボクサー2」76mm散弾砲用マガジン×2
発売月：2026年8月
価格：13,750円（税込）
仕様：組み立て式プラスチックモデル（1/48スケール）
全高：約180mm
発売・販売：KADOKAWA
■KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！ Family」 1/48 アズール・レイヴン
ＵＲＬ：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302405002438/
商品内容
・本体×1
・ハンドパーツ×5 種
・「10 式改単分子カッター」×1 式
・「ボクサー2」76mm 散弾砲×1
・「ボクサー2」76mm 散弾砲用マガジン×2
・相良宗介(私服)フィギュア×1
・相良夏美(夏制服)フィギュア×1
KADOKAWA ECサイト限定購入特典：
・「ボクサー2」76mm散弾砲×1
・「ボクサー2」76mm散弾砲用マガジン×2
発売月：2026年8月
価格：9,900円（税込）
仕様：組み立て式プラスチックモデル（1/48スケール）
全高：約180mm
発売・販売：KADOKAWA
企画協力：ファンタジア文庫編集部
企 画：電撃ホビーウェブ
制 作：KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES
※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。
※付属フィギュアは未塗装です。
※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは国内ではKADOKAWA ECサイト限定となります。
※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。
『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES』（通称：カドプラ）とは
日本が誇る世界に通用するキャラクター・コンテンツの魅力をプラスチックモデルで表現するシリーズです。
「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」公式サイト（https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/）
【権利表記】
(C)賀東招二・四季童子・海老川兼武
◆今後の最新情報はシリーズ公式Xアカウント（@KADOPLA）にて！
https://twitter.com/KADOPLA
◆商品の最新情報やラインナップは公式サイトにて公開中！
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/
◆原作情報
『フルメタル・パニック！ Family』
著者：賀東招二
イラスト：四季童子
メカデザイン：海老川兼武
レーベル：富士見ファンタジア文庫
特設サイト：https://fantasiabunko.jp/special/202401fullmetaFamily/
※原作文庫1巻~3巻 好評発売中！