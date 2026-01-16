冬の贈り物に、藍染の美を。静岡の郷土工芸品『みくりや染織』作品をショップ＆ギャラリーで販売

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

箱根・強羅 佳ら久（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町、総支配人：千葉 陽二郎）は、江戸時代から藍染技法を継承する正藍染 小原屋（静岡県御殿場市、四代目 小原 博康）と連携し、静岡県指定郷土工芸品「みくりや染織」の藍染の工芸品を、ショップ＆ギャラリーにて販売します。

自然の色で染め上げられた藍染は、使い込むほどに風合いが増し、自分だけの色に育つのが魅力です。旅の思い出として、また、長く愛用できる工芸品としてご家庭でもお楽しみいただけます。

天然阿波藍による深く上品な“ジャパンブルー”を現代の暮らしに取り入れられるよう、ストール、

ハンカチ、アクセサリーなど幅広く展開します。

藍の深みを纏う、みくりや染織のアクセサリー。日常に上質な彩りを。

≪ショップ＆ギャラリーにて「みくりや染織」工芸品を販売≫

天然素材と自然由来の染料を用いて染め上げられた藍染は、日本で古くから“用の美”として親しまれてきました。強羅 佳ら久では、その丁寧な手仕事を感じる工芸品を、旅館ならではの落ち着いた空間で手に取ってご覧いただけます。藍の深さ、美しさ、そして作り手の想いに触れながら、ご自身の暮らしに取り入れていただける一品をお選びいただけます。

冬の静けさに寄り添う藍染め、心を満たす一品を。

展開商品例

ストール、ハンカチ、アクセサリー、

その他藍染工芸品

販売概要

場所：1階 ショップ＆ギャラリー

時間：7時～12時、13時～24時

冬の装いに、藍の彩りを。みくりや染織のストールで、ぬくもりと上質を。

≪連動企画：天然阿波藍を用いた色の美を堪能する藍染写真展を開催≫

-江戸時代より受け継ぐ“天然阿波藍灰汁発酵建”の世界-

箱根・強羅 佳ら久では、これまでも地域の皆さまと連携し地域の長期的で安定的なファンづくりと地域活性化の好循環を目指し、お客さまが日本の歴史や文化、自然に触れる場を提供してまいりました。このたび、販売開始を記念し、館内の展望露天風呂の湯上りスペースにて、「みくりや染織」の工房風景や作品を紹介する写真展を開催しています。

藍甕や木灰から作る灰汁を使った伝統の“天然藍灰汁発酵建”など、職人の技と藍の美しさを間近に感じていただける展示です。旅の合間に藍染が生まれる背景や歴史に触れていただくことで、ショップでの作品との出会いも、より印象深いものとなります。

天然阿波藍を使い藍色に染まる手と爪は職人の勲章

写真展 概要

地域共創企画第五弾「藍染め写真展」

期間： 2026年5月31日（日）まで

場所：展望露天風呂 湯上りスペース

時間：5時～10時、15時～24時

協力：正藍染 小原屋

※ご宿泊者さま限定

小原屋初代から伝わる伝統の型紙の彫り直し作業。

≪正藍染 小原屋が江戸時代から継承する工芸品「みくりや染織」とは≫

天然阿波藍を用い、土間に埋め込んだ甕（かめ）に木灰からつくった灰汁、石灰、ふすま、日本酒で仕込み発酵させた藍液に、糸や布を数回から時には数十回浸して染める江戸時代からの染め技法を受け継いだ正藍染 小原屋から作り出される静岡県指定の郷土工芸品。織物を手織機で織り上げ、長板中形染め、型染め、筒描き、絞り染めなど作品によって様々な技法が用いられます。江戸時代から使われてきた伝統の柄の型紙を彫り直しながら今日の作品に生かしています。御殿場市の工房では染め体験や織り体験ができ、併設のギャラリーで作品の購入もできます。実際に足をお運びいただき匠の技と藍の美しさを体感してみてはいかがでしょうか。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/505_1_4fa2764628e8e86b3d4d136f26e535e6.jpg?v=202601160722 ]

サステナビリティの取り組みについて：

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルの14施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営・業務支援する全21施設では、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティの取り組みを推進しています。今後も、お客さまお一人おひとりに寄り添うおもてなしを大切にしながら、地域とともに新たな潤いを生み出し続ける持続可能な施設運営を実践してまいります。https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/

佳ら久（からく）について：

佳ら久は、お越しいただくすべての方々が自分らしく思い思いの時を過ごせるよう創り上げられた、ラグジュアリー旅館リゾートです。「麗らかな活力が生まれる場所。」をブランドコンセプトに、慮りのおもてなしと、さまざまな「間（AWAI）」を大切に、本質を妥協なく突き詰めた最上級の体験をお届けします。ORIX HOTELS & RESORTSのフラッグシップブランドとして誕生した佳ら久は、「箱根・強羅 佳ら久」と「熱海・伊豆山 佳ら久」の両施設が、2024年・2025年の2年連続で「1ミシュランキー」に選出されました。

箱根・強羅 佳ら久について：

豊かな自然と気品ある文化の流れが息づく箱根・強羅で、山海の絶景を望む露天風呂と多彩なお食事をお楽しみいただける、箱根・強羅 佳ら久。温泉、スパ、ラウンジ、テラス、レストランと、旅情をかきたてる多くの選択肢があり、いつでも新鮮な滞在体験ができます。誰もが思い思いに過ごせるこの場所で、満ち足りた時間に浸る贅なる旅をお届けします。

公式ウェブサイト： https://www.gora-karaku.jp/

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



