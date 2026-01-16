「データセンターにおける最新冷却技術」と題して、株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一氏によるセミナーを2026年2月20日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

データセンターにおける最新冷却技術

～各種冷却方式の特徴と今後のトレンド～

株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一 氏

２０２６年２月２０日（金） 午後１時～４時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

現在、我々はデータセンターの存在を全く意識することなく、スマホからも簡単にアクセスすることが出来る。しかし、世界各地に設置されたデータセンターでは、日々膨大な電力が消費されていることはあまり知られていない。消費される電力の多くは直接ハードウェアを駆動させるために使われるが、決して少なくない残りの電力の一部は、そのハードウェアを冷却させるために使用されている。

本セミナーではデータセンターにおける各種冷却方式の特徴及び長所・短所を比較検討し、全体像を捉えにくいデータセンターにおける冷却技術を、初学者でも理解しやすいよう熱設計の基礎から説明する。併せて冷却に使用される放熱デバイスについても、時間を割いて詳細に解説する予定である。

１．データセンターの現状と課題

（１）データセンターにおける電力消費

（２）平均PUEの推移

２．データセンターにおける各種放熱技術の特徴

（１）データセンターにおけるフォームファクター

（２）基本的な冷却方式

（３）チラーと冷却塔

３．空冷方式の概要と課題

（１）空冷における主要構成要素

（２）熱伝導と熱伝達

（３）自然対流と強制対流

（４）ヒートシンクの基本仕様

（５）ヒートパイプの動作原理と諸特性

（６）各種冷却ファンの諸特性

４．液冷方式の概要と課題

（１）液冷方式の概要

（２）液冷方式の主要構成要素

（３）コールドプレートの設計

（４）カプラーと漏水検知センサー

５．液侵技術の概要と課題

（１）液侵冷却の概要

（２）特許から見る液侵冷却の課題

（３）単相式と二相式

（４）沸騰冷却

（５）液冷・液侵用各種冷媒

