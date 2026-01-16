「データセンターにおける最新冷却技術」と題して、株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一氏によるセミナーを2026年2月20日(金)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

データセンターにおける最新冷却技術


～各種冷却方式の特徴と今後のトレンド～


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26109



株式会社ザズーデザイン　代表取締役　柴田　博一　氏



２０２６年２月２０日（金）　午後１時～４時



■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



現在、我々はデータセンターの存在を全く意識することなく、スマホからも簡単にアクセスすることが出来る。しかし、世界各地に設置されたデータセンターでは、日々膨大な電力が消費されていることはあまり知られていない。消費される電力の多くは直接ハードウェアを駆動させるために使われるが、決して少なくない残りの電力の一部は、そのハードウェアを冷却させるために使用されている。


本セミナーではデータセンターにおける各種冷却方式の特徴及び長所・短所を比較検討し、全体像を捉えにくいデータセンターにおける冷却技術を、初学者でも理解しやすいよう熱設計の基礎から説明する。併せて冷却に使用される放熱デバイスについても、時間を割いて詳細に解説する予定である。



１．データセンターの現状と課題


　（１）データセンターにおける電力消費


　（２）平均PUEの推移


２．データセンターにおける各種放熱技術の特徴


　（１）データセンターにおけるフォームファクター


　（２）基本的な冷却方式


　（３）チラーと冷却塔


３．空冷方式の概要と課題


　（１）空冷における主要構成要素


　（２）熱伝導と熱伝達


　（３）自然対流と強制対流


　（４）ヒートシンクの基本仕様


　（５）ヒートパイプの動作原理と諸特性


　（６）各種冷却ファンの諸特性


４．液冷方式の概要と課題


　（１）液冷方式の概要


　（２）液冷方式の主要構成要素


　（３）コールドプレートの設計


　（４）カプラーと漏水検知センサー


５．液侵技術の概要と課題


　（１）液侵冷却の概要


　（２）特許から見る液侵冷却の課題


　（３）単相式と二相式


　（４）沸騰冷却


　（５）液冷・液侵用各種冷媒


６．質疑応答





新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。