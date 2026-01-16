「データセンターにおける最新冷却技術」と題して、株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一氏によるセミナーを2026年2月20日(金)に開催!!
データセンターにおける最新冷却技術
～各種冷却方式の特徴と今後のトレンド～
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26109
[講 師]
株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一 氏
[日 時]
２０２６年２月２０日（金） 午後１時～４時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
現在、我々はデータセンターの存在を全く意識することなく、スマホからも簡単にアクセスすることが出来る。しかし、世界各地に設置されたデータセンターでは、日々膨大な電力が消費されていることはあまり知られていない。消費される電力の多くは直接ハードウェアを駆動させるために使われるが、決して少なくない残りの電力の一部は、そのハードウェアを冷却させるために使用されている。
本セミナーではデータセンターにおける各種冷却方式の特徴及び長所・短所を比較検討し、全体像を捉えにくいデータセンターにおける冷却技術を、初学者でも理解しやすいよう熱設計の基礎から説明する。併せて冷却に使用される放熱デバイスについても、時間を割いて詳細に解説する予定である。
１．データセンターの現状と課題
（１）データセンターにおける電力消費
（２）平均PUEの推移
２．データセンターにおける各種放熱技術の特徴
（１）データセンターにおけるフォームファクター
（２）基本的な冷却方式
（３）チラーと冷却塔
３．空冷方式の概要と課題
（１）空冷における主要構成要素
（２）熱伝導と熱伝達
（３）自然対流と強制対流
（４）ヒートシンクの基本仕様
（５）ヒートパイプの動作原理と諸特性
（６）各種冷却ファンの諸特性
４．液冷方式の概要と課題
（１）液冷方式の概要
（２）液冷方式の主要構成要素
（３）コールドプレートの設計
（４）カプラーと漏水検知センサー
５．液侵技術の概要と課題
（１）液侵冷却の概要
（２）特許から見る液侵冷却の課題
（３）単相式と二相式
（４）沸騰冷却
（５）液冷・液侵用各種冷媒
６．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
