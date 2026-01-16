¶ÛµÞ¾å±Ç·èÄê¡ªFREAK¡ìS MOVIE¤¬ÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º¡§¥á¥¤¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Èー¥ó¡Ù¤¬¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¤Ë¤Æ2Æü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£
2013Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º¡§¥á¥¤¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Èー¥ó¡Ù¤¬2026Ç¯£²·î14Æü(ÅÚ)¡¦15(Æü)¤Î£²²ó¡¢¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¤Ë¤Æ2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¶ÛµÞ¾å±Ç¤¬·èÄê¡£
2025Ç¯11·î20Æü¤Ë¥Ùー¥·¥¹¥È¡Ê¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º/¥×¥é¥¤¥Þ¥ë¡¦¥¹¥¯¥êー¥à¡Ë¤Î¥Þ¥Ë¡ÊËÜÌ¾¡§¥²¥¤¥êー¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ë¤¬Â¾³¦¡£
Á´À¤³¦¤¬Ë¾¤ó¤À¡¢¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º¤Î£´¿Í¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï±Ê±ó¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥á¥É¥¦¥º´ÆÆÄ¡Ê¡ØTHIS IS ENGRAND¡Ù¡Ë¤¬Âª¤¨¤¿¡¢Èà¤é4¿Í¤Î¸ÝÆ°¡¦Í§¾ð¡¦ÂÐÎ©¡¦¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î°¦¤òÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¡¢Çú²»¤ÇºÆ¤ÓÌÜ·â¤·¡¢¤¢¤Î£´¿Í¤Î»Ñ¤òÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£Í½¹ðÊÔ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=YGDRcFfPgME ]
¡Ø¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º ¥á¥¤¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Èー¥ó¡Ù
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) 16:40¤Î²ó
¡Ú·à¾ì¡Û¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¥¹¥¯¥êー¥ó£±(¿·½É¶è¿·½É3-13-3 ¿·½ÉÊ¸²½¥Ó¥ë6³¬)
¡ÚÎÁ¶â¡Û2,000±ß¶Ñ°ì
¡ÚÈÎÇä¡Û1/16(¶â)18:00¤è¤ê·à¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó³«»Ï ¢¨»ÄÀÊ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÍâÆü¤è¤ê·à¾ìÁë¸ýÈÎÇäÄÉ²Ã
https://cinemart.cineticket.jp/theater/shinjuku/schedule#2025112(https://cinemart.cineticket.jp/theater/shinjuku/schedule#2025112)
¡Ø¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º ¥á¥¤¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Èー¥ó¡Ù
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 14:30¤Î²ó
¡Ú·à¾ì¡Û¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¥¹¥¯¥êー¥ó£±(¿·½É¶è¿·½É3-13-3 ¿·½ÉÊ¸²½¥Ó¥ë6³¬)
¡ÚÎÁ¶â¡Û2,000±ß¶Ñ°ì
¡ÚÈÎÇä¡Û1/17(ÅÚ)20:00¤è¤ê·à¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó³«»Ï ¢¨»ÄÀÊ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÍâÆü¤è¤ê·à¾ìÁë¸ýÈÎÇäÄÉ²Ã
https://cinemart.cineticket.jp/theater/shinjuku/schedule#202511(https://cinemart.cineticket.jp/theater/shinjuku/schedule#202511)
¥Þ¥Ã¥É¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º¤Î¡¢96Ç¯¤Î²ò»¶¤«¤é15Ç¯¸å¤Î2011Ç¯10·î18Æü¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿³èÆ°¤òºÇ¤â¶á¤¯¤ÇµÏ¿¤·¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤Ë¤·¤Æ·èÄêÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡£¥µ¥Ã¥«ー¤È²»³Ú¤·¤«À®¤ê¾å¤¬¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¤Î¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥¯¥é¥¹½Ð¿È¤Î4¿Í¤Ë¤è¤ë´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ·à¤«¤é½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÇ´é¤ò¡¢ºÆ·ëÀ®¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥¤¥ô¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸±ÇÁü¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤¸ø³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¼´¤Ë¡¢Á¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥íー¥¼¥º¡¦¥Õ¥êー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡ØTHIS IS ENGLAND¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥á¥É¥¦¥º´ÆÆÄ¡£
´ÆÆÄ¡§¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥á¥É¥¦¥º¡Ê¡ØTHIS IS ENGLAND¡Ù¡Ë
À½ºî¡§¥Þー¥¯¡¦¥Ïー¥ô¥¡ー¥È
½Ð±é¡§¥¶¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¦¥íー¥¼¥º¡Ê¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡¢¥ì¥Ë¡¢¥Þ¥Ë¡ËÂ¾
2013Ç¯¡Ã¥¤¥®¥ê¥¹¡Ã¥«¥éー¡õ¥â¥Î¥¯¥í¡Ã96Ê¬¡Ã¸¶Âê¡ØThe Stone Roses/Made Of Stone¡Ù
(C) Channel Four Television Corporation, BMSW Ltd. and Warp 1989 Ltd. 2013
¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥ÉÄó¶¡
¥Õ¥êー¥¯¥¹¥àー¥ÓーÇÛµë
FREAK'S MOVIE
2023Ç¯½©¡¢FREAK'SSTORE¤«¤é±Ç²èÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¤Ê¤É¤ò¼´¤È¤·¤¿±ÇÁü»ö¶È¡ÖFREAK'S MOVIE¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
