画面越しでも、心拍数が上がる？NYスタイルのグループ筋トレスタジオ『REDY′S GYM』が公式サイトを全面リニューアル。「没入感」をデジタルで最大化

株式会社LOIVE

「人生を愛そう。」を企業スローガンに、全国に185店舗以上の女性専用ブティック型スタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役：前川 彩香）が展開する、女性専用グループマシン筋トレ専門スタジオ『REDY'S GYM（レディーズ ジム）』は、公式サイトをフルリニューアルいたしました。 単なる情報発信の場ではなく、ブランドの強みである「暗闇×音楽×照明」の没入感を最大化するため、WebサイトのUI/UXを刷新しました。

■ リニューアルの背景：スタジオの熱気を、もっと「見える化」するために

REDY'S GYMは、暗闇の中で音楽に合わせて体を動かす、非日常的な空間が特徴のスタジオです。しかし、その独自の雰囲気ゆえに「中はどんな様子なのか？」「自分についていけるのか？」という不安の声もいただいておりました。 そこで今回のリニューアルでは、スタジオの空気感やレッスンの様子を、写真や動画でより分かりやすく伝えるデザインへ変更。入会前にスタジオの「リアルな雰囲気」をWeb上で体感していただき、安心して最初の一歩を踏み出せるサイトを目指しました。

■ 新しいWebサイトの3つのこだわり

1.スタジオの雰囲気が伝わるビジュアルへ

文章だけではイメージしづらい「REDY'S GYM」の様子を、写真や動画を増やして直感的に分かるようにしました。「どんな場所で、どんな風に動くのか」がパッと見て伝わるので、初めての方でも安心してスタジオの様子をイメージしていただけます。

2. プログラムの違いを分かりやすく

「どのレッスンを受ければいいの？」という疑問に答えるため、レッスンごとの運動量や、お腹・脚などの鍛えられる部位などをわかりやすく表記しました。ご自身の体力や目的に合ったレッスンが、以前よりもスムーズに見つけやすくなっています。

3. スマホで見やすいシンプルなデザイン

スマートフォンからアクセスしてくださるお客様が多いため、小さな画面でもメニューやスケジュールが見やすいよう、レイアウトをすっきりさせました。移動中や空き時間にも、ストレスなく操作していただけます。

公式サイトURL： https://redysgym.jp/(https://redysgym.jp/)

グループマシン筋トレ専門スタジオ 『REDY'S GYM』

マルチファンクショナルマシンを使ったグループで行う筋トレスタジオ。NYテイストの暗闇スタジオで、真っ赤なライトの中は爆音サウンドで没入感を演出。高価格のパーソナルで行うトレーニングを、グループで行うことで安価な価格を実現し、インストラクターの細かな指導により、より効果的に理想のボディメイクを目指すことができます。

全国2店舗（渋谷・神戸三宮）展開（2025年12月時点）