【日本野菜ソムリエ協会主催】第４回全国いちご選手権 エントリー受付中！

日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都渋谷区、代表理事：福井栄治）は、2026年2月4日(水)・6日（金）に、「第４回 全国いちご選手権」（以下、本選手権）を開催します。全国各地からエントリーされた『いちご』の中から、評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。そのおいしさを審査し、そのおいしさを審査し、評価員全員の合計点数によってもっともおいしい『春いちご』を決定します。

東京と大阪の2会場で2日間に分けて評価会を実施！

日本野菜ソムリエ協会では、価値あるおいしい青果物を評価し農業の活性化に寄与するため、全国各地から集まった『春いちご』の品評会として「全国いちご選手権」を実施しています。

「第3回全国いちご選手権」では初エントリーの出品者も増え”375品”の『いちご』が集まりました。生産者をはじめ各都道府県の担当者からも問い合わせがある注目度の高い品評会です。

第4回目となる今年は、より多くのいちごを厳正なる評価ができるよう開催日を2日間に分け開催！

現在、全国からおいしい『いちご』のエントリーを受付しています。（受付期間：2026年1月21日まで）

＜ 第４回 全国いちご選手権 概要 ＞

＊第４回全国いちご選手権は［東京会場］［大阪会場］ともに２日間開催となります

■開催日 ：2026年2月4日（水）、2月6日（金）

■受付期間：2026年1月21日（水）まで

■出品料 ：12,000円/1品（税込）

■会場 ：

【東京会場】

2月4日（水）ホテルメトロポリタン

〒171-8505 東京都豊島区西池袋1-6-1 3F

https://ikebukuro.metropolitan.jp/access/

2月6日（金）豊洲市場（青果棟）

〒135-0061 東京都江東区豊洲6-5-1 青果棟会議室

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/info/0

【大阪会場】

2月4日（水）6日（金）ホテル阪神大阪

ホテル阪神大阪 10F

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目6番16号

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/access

■特設HP：https://www.vege-fru.com/event/summit/2026/feb/

エントリーは特設HPにて受付中

※納品先・納品日・開催日（評価）は、事務局にて選定しエントリー締切日後にご案内いたします

■メディア取材について

取材・ご見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

第3回全国いちご選手権 評価風景（東京会場）第3回全国いちご選手権

《第３回全国いちご選手権 受賞いちご 紹介》

≪最高金賞≫ あまりん～極～／ 久米原農園 八代目久米原美幸（ 埼玉県本庄市）

＜評価員のコメント＞

・どこまでも甘さの余韻が続く。これが生のいちごとは信じられないほどの甘さの極み

・ヘタ近くまで濃厚な甘さがある！一粒でごほうびになる

・とても香りが濃厚で匂いだけでもうおいしい！大ぶりのイチゴは味は淡泊になってしまうイメージがあったがこのイチゴは甘さが濃く、華やかなあじわい

＜生産者のこだわりポイント＞

何度も食べ比べ、[味] [色] [艶]で判断し、あまりんの中で最も優れた精鋭だけを箱に詰めました至高の一粒になります。誰が食べても記憶に残り、［もう一度食べたい]と思っていただけるよう努力しております。

＜お問い合わせ＞

https://kumeharafarm.com/

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。

（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com