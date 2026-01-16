新静岡駅直結のショッピングセンター「新静岡セノバ」に中古品買取・販売店「バイセル」が1月30日(金)オープン

株式会社BuySell Technologies

総合リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、新静岡駅直結のショッピングセンター「新静岡セノバ」に、中古品買取・販売店「バイセル」を1月30日(金)オープンいたします。

■店舗概要

店舗名： バイセル 新静岡セノバ

住所：〒420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目1－1 新静岡セノバ 4F

電話：0120-549-234

営業時間：10:00~10:00

買取商品：着物、切手、古銭、ブランド品、お酒、貴金属、時計、カメラなど

販売商品：ブランド品、時計、アクセサリーなど（※要確認）

オープン日：2026年1月30日(金)

WEBサイト：https://buysell-kaitori.com/store/shizuoka-cenova/

■総合リユースサービス「バイセル」

「バイセル」は買取・販売の循環を実現する、総合リユースサービスです。全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまなものを買い取り、次に必要な方へとつないでいます。

買取事業では、出張買取を中心、利便性の良い立地での店舗買取や、時間を気にせず利用できる宅配買取など、さまざまな買取方法を提供しています。

販売事業では、リユース着物ECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」や、ブランド品・ジュエリー・時計などを取り扱う「バイセルブランシェ」、その他、店舗販売や卸販売を通じて、国内外へ幅広くお届けしています。

■会社概要

- 買取サービス「バイセル」：https://buysell-kaitori.com/- リユース着物ECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」：https://www.buysellonline.jp- ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」：https://brandchee.com/

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/