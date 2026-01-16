新静岡駅直結のショッピングセンター「新静岡セノバ」に中古品買取・販売店「バイセル」が1月30日(金)オープン
総合リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、新静岡駅直結のショッピングセンター「新静岡セノバ」に、中古品買取・販売店「バイセル」を1月30日(金)オープンいたします。
■店舗概要
店舗名： バイセル 新静岡セノバ
住所：〒420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目1－1 新静岡セノバ 4F
電話：0120-549-234
営業時間：10:00~10:00
買取商品：着物、切手、古銭、ブランド品、お酒、貴金属、時計、カメラなど
販売商品：ブランド品、時計、アクセサリーなど（※要確認）
オープン日：2026年1月30日(金)
WEBサイト：https://buysell-kaitori.com/store/shizuoka-cenova/
■総合リユースサービス「バイセル」
「バイセル」は買取・販売の循環を実現する、総合リユースサービスです。全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまなものを買い取り、次に必要な方へとつないでいます。
買取事業では、出張買取を中心、利便性の良い立地での店舗買取や、時間を気にせず利用できる宅配買取など、さまざまな買取方法を提供しています。
販売事業では、リユース着物ECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」や、ブランド品・ジュエリー・時計などを取り扱う「バイセルブランシェ」、その他、店舗販売や卸販売を通じて、国内外へ幅広くお届けしています。
- 買取サービス「バイセル」：https://buysell-kaitori.com/
- リユース着物ECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」：https://www.buysellonline.jp
- ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」：https://brandchee.com/
■会社概要
会社名：株式会社BuySell Technologies
代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介
本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
事業内容：着物・ブランド品等リユース事業
コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/