人気クリエイター・にしむらゆうじさんが描き下ろした東京都公式LINEスタンプ無料配布を実施！

東京都

東京都では、防災情報等の重要なお知らせやイベント等の都政情報をいち早くお届けする「東京都LINE公式アカウント」を運用しています。

この度、より多くの方に役立つ情報を受け取っていただけるよう、令和８年１月20日（火曜日）午後から２月16日（月曜日）までの期間中、同アカウントを「友だち追加」していただいた方に、人気クリエイター「にしむらゆうじ」さんとコラボしたスタンプを無料配布いたします。

にしむらゆうじさん描き下ろしのかわいい動物たちが、東京を象徴する名所や文化を紹介する、日常に寄り添う使いやすいメッセージのスタンプをお楽しみください。

ダウンロード方法

LINEスタンプは、東京都LINE公式アカウント「東京都」を友だち追加後、挨拶メッセージ又はリッチメニューからダウンロードできます。

ダウンロード期間

令和８年1月20日（火曜日）午後から2月16日（月曜日）まで

※ダウンロード後、180日間ご利用いただけます。

友だち追加者限定の「TOKYOワクワクBOOK」もプレゼント

東京都LINE公式アカウント友だち追加者限定で、スタンプキャラクターのスマホ壁紙＆

東京の名所・文化を紹介するデジタルブックを全３回にわたって提供します。

読んで楽しむだけではなく、集める楽しみも詰まった企画です。

ダウンロード方法

東京都LINE公式アカウント「東京都」を友だち追加後、

リッチメニューからダウンロード

ダウンロード期間

第１弾 令和８年２月17日（火）から３月16日（月）まで

第２弾 令和８年２月24日（火）から３月16日（月）まで

第３弾 令和８年３月３日（火）から３月16日（月）まで

「にしむらゆうじ」さんについて

イラストレーター・まんが家・アニメーター。「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。

東京都LINE公式アカウントについて

＜これまでのあゆみ＞

令和２年１月 運用開始

令和５年１月 リニューアル

令和５年９月 友だち 100万人突破

令和７年２月 友だち 200万人突破

令和８年１月現在 友だち 約290万人

＜主な特徴１.＞興味・関心に合わせた情報を配信

19のカテゴリーの中から情報の配信を希望するカテゴリーを設定することで、

一人ひとりの興味関心等に合った情報を入手できます。

【カテゴリー】

〇防災 〇くらし・住まい 〇インフラ・まちづくり 〇水道・下水道

〇都営交通 〇高齢者・福祉 〇健康・医療 〇子供・若者・教育

〇環境・自然 〇文化・芸術 〇スポーツ 〇観光

〇産業・仕事 〇デジタル・最新技術 〇行財政 〇島しょ

〇外国人向け 〇安全に関する情報 〇緊急情報

＜主な特徴２.＞災害時に必要な防災情報を配信

Lアラート（災害情報共有システム）との連携により、防災情報をプッシュ配信しています。

アカウントの詳細は都公式HPで紹介しています。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/koho/line

本件は、「2050東京戦略」を推進する事業です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」