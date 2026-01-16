【サウナ飯】薬膳カレー「銀河健康サレー」を販売

株式会社アド近鉄

株式会社アド近鉄（大阪市天王寺区、取締役社長：村上正浩）は、２０２６年１月１６日（金）から、サウナ好きの社員が開発した“ととのう”ためのサウナ飯「銀河健康サレー」をエールレールECショップで発売します。

「サレー」は、“ととのう”ためのカレーをコンセプトに、乾姜や大和当帰を配合し、ごぼうやこんにゃくなど瑞穂の薬膳がゴロっと入った優しくてちょっぴりスパイシーな薬膳カレーとして、２０２４年から発売しておりました。

第２弾として発売する「銀河健康サレー」のパッケージには、サウナSF映画『銀河健康センター』（制作：映像制作団体 友）のキャラクターが描かれたオリジナルデザインとしました。

アド近鉄は、サウナを愛し、ととのいたい全ての方に「銀河健康カレー」でととのい体験を提供したいと考えています。

■商品概要

■「サレー」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131461/table/24_1_6b9fa6d3e244949e905c5355848b33fe.jpg?v=202601160752 ]新発売「銀河健康サレー」パッケージ

「サレー」とは、“ととのう”ためのカレーをコンセプトに、乾姜や大和当帰を配合し、ごぼうやこんにゃくなど瑞穂の薬膳がゴロっと入った優しくてちょっぴりスパイシーな薬膳カレーです。当社ビル屋上のテントサウナ「ウエマチルーフ」（レンタルスペース。現在は休業中）を運営するサラリーマンサウナ集団がサウナ飯をプロデュースし、２０２４年夏頃に第１弾を販売。サウナ後はもちろん、サウナにいけない日でも、このカレーひとつで“ととのう”デトックスカレーの決定版として生まれました。

■商品の特徴

１．「ととのう」効果が期待される「サレー」の品質を継承

限定版「銀河健康サレー」は、中身のカレーは「サレー」と同一の味と素材を使用。サウナ後に最適な栄養補給とリラックス効果を追求した薬膳カレーの品質の安定性・信頼性を最優先し、“ととのい”体験を提供いたします。

２. 映画の世界観を再現した限定パッケージデザイン

映画に登場する「銀河健康センター」の看板娘の「トト」と彼女の相棒「ロウリュくん」が描かれた限定パッケージ。

■「銀河健康センター」とは

「銀河健康センター」とは、荒廃した砂の惑星に立つ寂れたサウナ施設を舞台にした、サウナ×SFジャンルの日本の短編映画シリーズ。水風呂がなく「ととのい」を知らない看板娘トトが、水を積んだ宇宙船の不時着をきっかけに、“ととのい”を求めて奮闘する物語で、全3部作で構成され、３作目は２０２６年の公開を予定しています。

■会社概要

会社名：株式会社 アド近鉄

取締役社長：村上正浩

所在地：大阪府大阪市天王寺区生玉町３-１０

事業内容：広告事業、交通広告事業、事業開発など

会社URL：https://www.ad-kintetsu.co.jp/

■本件に関するお問合せ先

株式会社アド近鉄 成長戦略室

E-mail：uemachi-roof@ad-kintetsu.co.jp

問い合わせフォーム：https://www.ad-kintetsu.co.jp/contact/business_development/

