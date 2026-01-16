¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È CREAVE¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖIP ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç»ÏÆ°
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ Í´»Ê¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3775¡¢°Ê²¼ ¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¿¿Æà¡¢°Ê²¼ CREAVE¡Ë¤Ï¡¢ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ê°Ê²¼¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê¿·¤·¤¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤³¤ì¤¸¤ãºß¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤®¤ë¡£¡Ù¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅê²¼¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¯ÅÀ¤Ç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëIP¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«ÀßÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¢£ ÇØ·Ê
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ»Ô¾ì¤¬1,530²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÇ÷¤ê¡ÊYH¥ê¥µー¥ÁÍ½Â¬¡Ë¡¢IP²½¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î»ý¤Ä¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤È¡¢CREAVE¤Î»ý¤Ä¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥óºî¤ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¯ÅÀ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëIP¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÌÜÅª
ËÜ¶¦Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ÊVSD¡Ë·Á¼°¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ÊVSD¡Ë¡§»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ä¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤òÍ¿¤¨¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ
£±.¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î°éÀ®
À¤³¦´Ñ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸ÇÄê¤·¤¿Ï¢Â³¥¹¥Èー¥êー¤ò¹âÉÑÅÙ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¸³èÆ³Àþ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±È¯¾ÃÈñ·¿¤Î»ëÄ°¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢·ÑÂ³»ëÄ°¤È´¶¾ðÅª¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤òÈ¼¤¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤È¤Ï¡¢¼ñÌ£¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¡¦¾®Àâ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¡¢Èà¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Ê¸²½¤Î¤³¤È¡£
£².¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þµ¯ÅÀ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëIPÁÏ½Ð
¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦À¤³¦´Ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬Í¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÎÏ¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤IPÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ÊÔºîÉÊ¤äÂ¾¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ëIP¡×¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ³µÍ×
¢£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
- ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ø¤³¤ì¤¸¤ãºß¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤®¤ë¡£¡Ù
- TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@koresugi_
- ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Ñ¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»äÎ©¹â¹»¡£ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤â¡¢ÇÉ¼ê¤Ê±¿Ì¿¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ç°ìÆü¤¬µ±¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¡¢Í§¾ð¡¢ÊÙ¶¯¡¢¿ÊÏ©¡¢Éô³è¡¢¤Ê¤É¡¢¹â¹»À¸³è¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Æü¤ÎÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ËèÆü¤Ä¤¤ÇÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¡¡²ÃÀ¥Ì¤Æà¡¦¹â¶¶½éÍè ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢Â³¡£°ì¸«"³Ø¹»¤¢¤ë¤¢¤ë"¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±È¯¤Î¥·¥çー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¹¹¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥É¥é¥Þ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤âSNS¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëCREAVE¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ð¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî·Ð¸³¤È¡¢ÀÄ½Õ¤Î¤È¤¤á¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¥Áー¥à¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤âÁ´°÷¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼¿¿Æà ¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÍÍ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÎÏ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢»ä¤¿¤ÁCREAVE¤¬¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¡É¤ÎÃÎ¸«¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤IP¤Î¤«¤¿¤Á¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¹¹¿·¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤È´¶¾ð¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ ¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ÌÀÆü¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëIPÁÏ½Ð¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó
¢£ ¥Þ¥¸ÌÀÆü¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó
»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¾¦ÉÊÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊÁÊµáÆ°²èÇ¼ÉÊ¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£±.¡Ø¥Þ¥¸ÌÀÆü¡Ù¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÇÛ¿®
£².Æó¼¡ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦Ç¼ÉÊ
¢£ ¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥×¥é¥ó
´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¹¹ðÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£ VSD(¥Ðー¥Á¥ã¥ë～¥É¥é¥Þ)¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¥×¥é¥ó
´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¤ò¤´»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥éÀßÄê¤ÈÏ¢Â³À¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤òºîÉÊ¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÍÆÀ¡¦°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥×¥é¥ó»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://creave.co.jp/document/shortdrama/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡CREAVE¡Ê¥¯¥êー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¡Ø²¹ÅÙ¤¢¤ë·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£35Ëü¿Í*¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¡ÉËÜ¼ÁÅª¤ÊSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×»Ù±ç´ë¶È¼Ò¿ô300¼ÒÄ¶¡£¥³¥¹¥á¡¦¿©ÉÊ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦²ÈÅÅÅù¤ÎtoC¾¦ºà¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨SnapmartÎß·×ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿ô¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¢¨»ö¶È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼ÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://creave.co.jp/service/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE ³µÍ×
ÀßÎ©¡§2016Ç¯8·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ¿¿Æà
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Õ¥©¥È»ö¶È
URL: https://creave.co.jp/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹ ³µÍ×
ÀßÎ©¡§1999Ç¯3·î
ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ Í´»Ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー»ö¶È¡¢web3/DAO»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
URL¡§ https://www.gaiax.co.jp/