YOLO JAPAN、オリコ、クラウドローンの3社連携｜在留外国人向け銀行ローンサービス『YOLOパーソナルローンサポート』の提供開始｜YOLO JAPAN

在留・在日外国人向けライフサポートメディアを運営する株式会社YOLO JAPAN（本社：大阪府大阪市、代表取締役：加地 太祐、以下「YOLO JAPAN」）、株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）、個人ローンのマッチングプラットフォーム「クラウドローン」を運営するクラウドローン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：村田 大輔、以下「クラウドローン」）の3社は、在留外国人向け金融サービスの拡充に向けた連携を開始しました。

背景

サービス詳細はこちら :https://www.yolo-japan.com/ja/loan/

日本では人口減少に伴う人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れが進み、在留外国人数は増加の一途をたどっています。2025年6月末時点では約396万人（※1）となり、過去最多を更新しました。

一方で、在留外国人労働者が日本で安心して生活基盤を築く上で、金融サービスの改善が課題となっております。現状、外国人材が日本の金融サービスを利用しようとしても、申し込み手続きの複雑さや在留期間の制限、国内での信用情報の蓄積が不十分であることが障壁となり、申請自体を断念してしまうケースが少なくありません。

このように、「どのように申請すればよいか分からない」「手続きが難解である」といった理由から、資金調達の機会を逸している現状があります。こうした課題を解決するために、在留外国人に特化した、WEBだけで完結できるスムーズな金融サービスの提供が求められています。

※1 令和7年6月末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html)

今回の取り組み

本取り組みは、YOLO JAPANに登録する在留外国人会員に対し、クラウドローンが提供するマッチングプラットフォームを介して、日本での生活に必要な資金調達の機会を提供するものです。24時間WEBでの事前審査申込を可能とし、利便性を高めました。

第一弾として、YOLO JAPANが保有する36万人の外国人データベースから、永住許可を有する個人のお客さまを対象に、最大1,000万円、最長10年のローン商品の提供を開始します。

本サービスでは、申込がWEBのみで完結し、保証人の制約により従来申し込みが困難だった方でも利用が可能です。

バイクや自動車の購入資金、学校や資格取得のための教育資金など、生活に必要な幅広い用途でご利用いただけます。本サービスでは、提携金融機関が融資を実行し、オリコが保証を行います。

将来的には技能実習生・特定技能など就労在留資格を持つ層へ対象の拡大を検討し、日本で暮らす全ての外国人が“等しい生活機会”にアクセスできる社会の構築を目指します。

外国人と共存する社会を目指して

YOLO JAPANは、「日本人と外国人がより良く共存する社会の実現」をビジョンに掲げ、国内最大級の在留・在日外国人向けプラットフォームを通じて、就労支援のみならず、住まいや医療、通信といった生活全般のサポートを行ってまいりました。

今回の金融サービスの提供開始により、日本で暮らす外国人の方々が直面する「資金調達の壁」を取り除き、より豊かで安定した生活を送れるよう支援いたします。

今後も、国籍に関わらず誰もが活躍できる社会インフラの構築を目指し、サービスの拡充に取り組んでまいります。

【株式会社YOLO JAPANについて】

会社名 ：株式会社 YOLO JAPAN（https://yolo-japan.co.jp/）

所在地 ：大阪府大阪市浪速区恵美須西３丁目１３－２４

代表者 ：代表取締役 加地 太祐

設立 ：2004年12月※YOLO JAPAN創業は2016年

事業内容：在留・在日外国人向けライフサポートメディア「YOLO JAPAN」の運営

企業と外国人顧客を繋ぐコミュニケーションプラットフォーム「外国人行列ラボ」の提供

外国人向け求人掲載サイト「ヨロワーク」の提供

【株式会社オリエントコーポレーション 会社概要】

会社名 ：株式会社オリエントコーポレーション（https://www.orico.co.jp/）

所在地 ：東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1

代表者 ：代表取締役社長 梅宮 真

創業 ：1954年12月27日

事業内容：銀行保証事業、個品割賦事業、カード・融資事業、決済・保証事業、海外事業

【株式会社クラウドローン 会社概要】

会社名 ：クラウドローン株式会社（http://corp.crowdloan.jp/）

所在地 ：東京都新宿区西新宿 8-1-2 PMO 西新宿 6F

代表者 ：代表取締役 村田 大輔

設立 ：2018年7月5日

事業内容：ローンマッチングプラットフォーム「クラウドローン」運営

「クラウドローン」のサービスサイトはこちら：https://crowdloan.jp/