プロテイン（＝タンパク質）に着目したヘアケアシリーズ「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」が日経MJ新商品欄に掲載

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

「VITALISM（バイタリズム）」 を展開する株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）は、高い支持を集めるプロテインブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 只石昌幸）とのコラボレーションによって誕生した「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」が、2025年12月17日号の日経MJ新商品欄に掲載されましたのでお知らせいたします。

本商品は、髪の主成分であるプロテイン（＝タンパク質）に着目し、「髪は、プロテイン(＝タンパク質)が支える。」という発想から生まれたヘアケアシリーズです。

プロテインの力を存分に活かすために設計された「VALX プロテインシャンプー」と「VALX プロテイントリートメント」。

シャンプーとトリートメントあわせて、10種を超えるプロテイン由来成分を配合。

シャンプーに使われている洗浄成分は、プロテイン由来の「ココイル加水分解コラーゲンK」。髪や頭皮にやさしく、汚れを落としながら髪のダメージをケアするという機能で評価の高い成分です。

さらに、シャンプーには7種類のプロテイン由来毛髪補修成分、トリートメントには7種類のプロテイン由来毛髪補修成分と2種類のプロテイン由来保湿成分を配合。

毎日のケアでツヤ感に満ちた芯のある髪(ハリ・コシのあるしっかりとした髪のこと)に導きます。

今回の掲載は、本シリーズが新商品紹介として日経MJに取り上げられたものです。

当社は今後も、ライフスタイルに寄り添いながら、セルフケアを前向きに続けられるヘアケア製品と情報発信を通じて、日々の健やかさを支える提案を行ってまいります。

■VALX プロテインシャンプー＆トリートメント

VALX プロテインシャンプー 400ml 2,979円(税込)

VALX プロテイントリートメント 390g 2,979円(税込)

ドン・キホーテ系列店舗限定のお得なセットBOXも。

プロテインシャンプー 400ml

プロテイントリートメント 390g

VALX ホエイプロテイン個包装 チョコレート風味 10g

店頭特別価格 4,378円(税込)

なくなり次第終了。

VALXについて

VALX(バルクス)は「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランド。著名なトレーナーである山本義徳氏が監修するサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

https://shop.valx.jp/

VITALISMについて

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数258万本を突破(2023年10月時点)。東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

LINE：https://lstep.app/a04Hio4

TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official