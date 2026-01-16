「選ばれる企業-関西100-」ラフリエより2026年2月上旬リリース　厳選選出された関西の優良企業を一同にご紹介

株式会社ラフリエ

現在関西エリアで2000社以上のWEB制作・ブランディングを担っている株式会社ラフリエ（以下、ラフリエ）。

ラフリエから厳選選出された関西の優良企業が一同に紹介される「選ばれる企業-関西100-」のリリースが決まりました。リリースは2026年2月上旬を予定。

画像は現段階のイメージ

関西の優良企業・素敵な経営者の方々を少しでもみなさんへ知ってもらいたい気持ちから

これまで1万件以上の法人及び個人事業主の経営者と出会ってきた中で、まだまだ世の中に認知されていないが大変素晴らしい企業そして素敵な経営者の方々と出会ってきました。

そんな「関西の優良企業、素敵な経営者の方々を世の中に少しでもご紹介したい！」想いから

優良企業の中から更に厳選選出させて頂いた100社を「選ばれる企業-関西100-」と題し、ご紹介する事が決まりました。

画像は現段階のイメージ

選出は推薦のみというこだわり

掲載企業の選出は全て 推薦制 となり推薦を受けた企業のみのご紹介となっております。

推薦の評価基準として「4つの評価軸・40項目」とし、選出は様々な角度から判断をし厳選選出をさせて頂く事が決定しております。

株式会社ラフリエ 執行役員副社長 河野「選ばれる企業-関西100-」へかける意気込み

本企画の責任者を務める執行役員副社長の河野は

「このビジネスを始めて本当に多くの素晴らしい企業・経営者の方々と会わせて頂く機会に恵まれました。飲食業や美容業などのサービス業にはご紹介サイトや受賞などが豊富にある一方で、法人や個人事業主をご紹介するサイトなどは少なく、仮にあっても情報が不足している為本来の魅力をお伝えできていないと感じていました。

関西には素晴らしい企業 そして 経営者の方々がいらっしゃるので、その魅力を余すことなく皆様へお伝えしたいと考えております。 このサイトでのご紹介を

・求職者の方

・現在お取引のある方

・これからお取引を考えていらっしゃる方

・そこで働く従業員の方とその関係者の方々

など多くの方に見て頂く事で選出企業様の魅力をお伝えする事はもちろん、選出企業様への安心感を皆様へお伝えできればと考えております。 その結果、少しでも関西の企業様を盛り上げていく事が本企画の使命だと考えております」

と意気込みを語っております。

「選ばれる企業-関西100-」のリリースは2026年2月上旬を予定しているが、2026年1月19日から先行でご案内を始め、選出企業100社が確定次第終了の予定となっております。

・会社概要

会社名：株式会社ラフリエ

所在地：大阪市中央区内本町1-3-5 いちご内本町ビル5階

代表者：正木桂司

URL：https://www.laugh-lier.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/laughlier_osaka/

・お問い合わせ

https://www.laugh-lier.co.jp/contact/

TEL：06-6910-4705

e-mail：info@laugh-lier.co.jp



・本リリースに関する報道お問い合わせ先

