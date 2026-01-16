オリコ、クラウドローン、ＹＯＬＯ ＪＡＰＡＮの3社と在留外国人向けローン商品『ＹＯＬＯパーソナルローンサポート』の提供開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）、個人ローンのマッチングプラットフォーム「クラウドローン」を運営するクラウドローン株式会社（東京都新宿区、代表取締役：村田 大輔、以下「クラウドローン」）、在留・在日外国人向けライフサポートメディア「YOLO JAPAN」を運営する株式会社YOLO JAPAN（大阪府大阪市、代表取締役：加地 太祐、以下「YOLO JAPAN」）の3社は、在留外国人向けの金融サービス拡充するために連携をし、『ＹＯＬＯパーソナルローンサポート』の提供を開始いたしました。

【背景】

日本国内では、人口減少が進行しており、特に生産年齢人口の減少が深刻な問題となっております。このため、企業は必要な労働力の確保にますます苦慮することが想定されます。この課題を解決するために、外国人労働者の雇用が注目されています。外国人労働者の受け入れは、単に労働力不足を補うだけでなく、多様な文化や価値観を職場に取り入れることで、企業の活性化にも寄与することが期待されます。

一方で、外国人が日本でより充実して暮らしていくために、金融サービスの拡充が課題となっております。

YOLO JAPANは、国内在住の外国人向け求人情報の発信をはじめ、日本で生活する在留外国人向けにさまざまなサービスを提供しており、会員数36万人超(2025年12月現在)の日本最大級のメディアを運営しております。こうした背景のもと、2024年12月にはYOLO JAPANとオリコは資本業務提携を締結いたしました。以来、YOLO JAPANが培ってきた在留外国人の顧客基盤やノウハウと、オリコのもつ金融サービスを掛け合わせ、双方の強みを生かした事業展開を検討してまいりました。

【今回の取り組み】

本件は、YOLO JAPANに登録する在留外国人の会員向けに、クラウドローンが提供する個人ローンマッチングプラットフォーム「クラウドローン」を介して、24時間Wｅｂでの事前審査申込を可能とし、日本で生活していく外国人に必要な資金の提供を可能とするものです。

第一弾として、永住権を有する在留外国人のお客さまへ、最大1,000万円、最長10年までのローン商品の提供を開始いたします。バイクや自動車の購入資金、学校や資格取得のための教育資金等、生活に必要な幅広い用途でのご利用が可能です。金融機関が融資を実行し、オリコが保証します。(https://www.yolo-japan.com/ja/loan/)

また、今後対象とする在留資格者や取扱地域金融機関、商品性などは、順次拡大を予定しております。

オリコは、2026年3月期を初年度とする中期経営計画において、「新たな体験価値提供を通じた顧客とのエンゲージメント強化」を事業戦略の一つに掲げております。真にお客さまを軸とした事業モデルへ転換することにより「与信 X テクノロジー」で新たな金融シーンを創りだす先進企業をめざすとともに、今後もより安全・安心で使いやすいサービスを提供し、新たな顧客体験価値の創造に取り組んでまいります。



【株式会社オリエントコーポレーション 会社概要】

会社名 ：株式会社オリエントコーポレーション （https://www.orico.co.jp/）

所在地 ：東京都千代田区麹町5丁目2番地1

代表者 ：代表取締役社長 梅宮 真

創業 ：1954年12月27日

事業内容：銀行保証事業、個品割賦事業、カード・融資事業、決済・保証事業、海外事業

【株式会社クラウドローン 会社概要】

会社名 ：クラウドローン株式会社 （http://corp.crowdloan.jp/）

所在地 ：東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿6F

代表者 ：代表取締役 村田 大輔

設立 ：2018年7月5日

事業内容：ローンマッチングプラットフォーム「クラウドローン」運営

「クラウドローン」のサービスサイトはこちら：https://crowdloan.jp/

【株式会社YOLO JAPAN 会社概要】

会社名 ：株式会社YOLO JAPAN （https://yolo-japan.co.jp/）

所在地 ： 〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西３丁目１３－２４

代表者 ：代表取締役 加地 太祐

設立 ：2004年12月※YOLO JAPAN創業は2016年

事業内容：在留・在日外国人向けライフサポートメディア「YOLO JAPAN」の運営

企業と外国人顧客を繋ぐコミュニケーションプラットフォーム「外国人行列ラボ」の提供

外国人向け求人掲載サイト「ヨロワーク」の提供