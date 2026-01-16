【シントトロイデン】株式会社キャリアボット様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社キャリアボット様（本社：東京都千代田区）と2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社キャリアボット様は2023-2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、シルバースポンサー契約に至りました。



なお、トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン 練習着（前腿）に株式会社キャリアボット様のロゴを掲出いたします。

【株式会社キャリアボット様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVVとのシルバースポンサー契約を更新できたことを大変光栄に思います。3期目はパートナーシップをさらに深化させ、欧州進出を目指す日本企業や教育機関の懸け橋となり、新ビジネス・価値創出に注力します。また、STVV・DMMスタッフへオンラインキャリアカウンセリングも提供していく予定です。これらの共創を通じ、グローバル人材の輩出に一層貢献してまいります」

■会社概要

社名：株式会社キャリアボット

代表者：岡崎 浩二

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 2F (wework)

事業内容：大学向けDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進コンサルティング

公式サイト：https://careerbot.tokyo/

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。