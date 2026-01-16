『Legends Cup 2026』、1月18日（日）よる11時より「ABEMA」で無料生中継！元日本代表・長谷部誠もフランクフルトのレジェンドとして出場が決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月18日（日）よる11時より、欧州サッカー界のレジェンドたちが集結するチャリティイベント『Legends Cup 2026』を無料生中継することをお知らせいたします。

引退後も世界中のファンに愛され続ける名選手たちが一堂に会し、チャリティを目的に真剣勝負を繰り広げる一夜限りの祭典を、リアルタイムでお届けします。

本大会の最大の見どころは、元日本代表・長谷部誠氏がレジェンドとしてピッチに立つことです。現役引退後、ドイツの名門クラブ・フランクフルトのレジェンドとして凱旋する姿は、日本のサッカーファンにとっても特別な瞬間となります。長年トップレベルで戦い続けてきた高いサッカーIQと経験が、5人制という凝縮された舞台でどのような輝きを放つのか、注目が集まります。

本大会の中継では、解説に元日本代表FWの柿谷曜一朗、実況に下田恒幸が登場します。日本代表として国際舞台を経験し、卓越した技術と独自の感性でプレーしてきた柿谷が、レジェンドたちのプレーや5人制フットボールならではの見どころを、選手目線でわかりやすく解説。実況を務める下田は、豊富な中継経験を活かし、試合の熱量や会場の空気感を臨場感たっぷりに伝えます。欧州レジェンドたちの競演を、「ABEMA」ならではの実況・解説でお楽しみいただけます。

大会には、バイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントをはじめ、レアル・マドリード、ユヴェントスといった欧州屈指のメガクラブのレジェンドチームが集結します。バイエルンからは、フランク・リベリーとアリエン・ロッベンの“ロベリー”コンビに加え、ドイツサッカー史を代表する名キャプテン、ローター・マテウスが出場。ドルトムントからは、香川真司とともに黄金期を築いた世界最高峰のディフェンダー、マッツ・フンメルスや、クラブ一筋でキャリアを全うしたレジェンド、マルセル・シュメルツァーが名を連ねます。

さらに、ユヴェントスからは、元フランス代表の点取り屋として知られ、セリエA得点王にも輝いたダヴィド・トレゼゲが参戦。レアル・マドリードからは、UEFA EURO 2008優勝メンバーでありながら、若くして心臓疾患により現役引退を余儀なくされた“悲運の天才”ルベン・デ・ラ・レッドが出場します。かつて世界最高峰の舞台で鎬を削ってきたレジェンドたちが再び同じピッチに立ち、テクニックと駆け引きが凝縮された5人制フットボールで対峙する光景は、本大会ならではの大きな見どころとなります。

『Legends Cup 2026』は、ドイツ・ミュンヘンに誕生した最新鋭アリーナ「SAP Garden Munich」を舞台に開催されます。LEDペリメーターボードを備えた特設人工芝ピッチで、1試合10分のスピーディーな形式を採用。3チームずつ2グループに分かれて予選を行い、その後、上位チームによる決勝トーナメントが実施されます。大会収益はすべて寄付される予定で、スポーツの力による社会貢献を目的としたチャリティイベントとしての側面も持ち合わせています。

1月18日（日）よる11時に開催される『Legends Cup 2026』を、「ABEMA」では無料で生中継。世代や国境を越えて語り継がれてきた名勝負の記憶と、今なお色褪せないレジェンドたちのプレーを、ぜひリアルタイムでお楽しみください。

■ABEMA 『Legends Cup 2026』 放送概要

日時：2026年1月18日（日）よる11時～

放送URL：https://abema.tv/live-event/8650a090-cb9b-451e-b785-0096ab6652f2

出演

解説：柿谷曜一朗

実況：下田恒幸

■出場クラブ・選手リスト

バイエルン・ミュンヘン

ジョバネ・エウベル（ブラジル）

ラフィーニャ（ブラジル）

クラウス・アウゲンターラー（独）

イヴィツァ・オリッチ（クロアチア）

マルク・ファン・ボメル（蘭）

セバスティアン・ルディ（独）

ハンス＝ヨルク・ブット（独）

ローター・マテウス（独）

ディエゴ・コンテント（独）

ホルガー・バドシュトゥバー（独）

トム・シュタルケ（独）

ユルゲン・クリンスマン（独）

フランク・リベリー（仏）

アリエン・ロッベン（蘭）

マリオ・マンジュキッチ（クロアチア）

ボルシア・ドルトムント

ロマン・ヴァイデンフェラー（独）

バスティ・スーベ（独）

パトリック・オボモイエラ（独）

ケヴィン・グロスクロイツ（独）

ムラデン・ペトリッチ（クロアチア）

マッツ・フンメルス（独）

マルセル・シュメルツァー（独）

フロリアン・クリンゲ（独）

モリッツ・ライトナー（独）

パパ・ソクラティス（ギリシャ）

アントニオ・ダ・シルバ（ブラジル）

スヴェン・ベンダー（独）

ネルソン・バルデス（パラグアイ）

フランクフルト

オカ・ニコロフ（北マケドニア）

トーマス・エルンスト（独）

ウヴェ・ビンデヴァルト（独）

マウリツィオ・ガウディーノ（独）

長谷部 誠（日）

スロボダン・コムリェノヴィッチ（セルビア）

カール＝ハインツ・ケルベル（独）

アレクサンダー・マイアー（独）

バスティアン・オツィプカ（独）

ピルミン・シュヴェクラー（スイス）

エルヴィン・スケラ（アルバニア）

アンソニー・イエボア（ガーナ）

トーマス・ツァンパッハ（独）

レアル・マドリード

ハビエル・サンチェス（西）

セルヒオ・モレノ（西）

ルイス・エルナンデス（西）

フランシスコ・ブーヨ（西）

ペドロ・コントレラス（西）

アグスティン・ガルシア（西）

アントニオ・ヌニェス（西）

フェルナンド・サンス（西）

ホセ・エミリオ・アマビスカ（西）

ルベン・デ・ラ・レッド（西）

ホセ・カジェホン（西）

フアン・ホセ・オララ・フェルナンデス（西）

イバン・ペレス・ムニョス（西）

ユヴェントス

マルコ・ストラーリ（伊）

モレノ・トリチェッリ（伊）

パオロ・モンテーロ（ウルグアイ）

アレッシオ・タッキーナルディ（伊）

アンジェロ・ディ・リビオ（伊）

ダヴィド・トレゼゲ（仏）

セバスティアン・ジョヴィンコ（伊）

エルナネス（ブラジル）

マルク・ユリアーノ（伊）

アントニオ・キメンティ（伊）

セルティック

トム・ボイド（スコットランド）

マイケル・マクガヴァン（北アイルランド）

チャーリー・マルグルー（スコットランド）

スティーヴン・マクマナス（スコットランド）

ジョニー・ヘイズ（アイルランド）

クリスティアン・ガンボア（コスタリカ）

スティリアン・ペトロフ（ブルガリア）

ジョー・レドリー（ウェールズ）

ショーン・マロニー（スコットランド）

デレク・リオーダン（スコットランド）

スコット・マクドナルド（豪）

※（日）日本、（独）ドイツ、（伊）イタリア、（西）スペイン、（仏）フランス、（蘭）オランダ、（豪）オーストラリア

