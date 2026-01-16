ギオン、町田市のパラスポーツ拠点整備・運営事業者に選定

株式会社ギオン

総合物流事業を展開する株式会社ギオン（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：祇󠄀園 彬之介）は、東京都町田市（以下、町田市）が公募した「町田木曽山崎パラアリーナ整備・運営事業」の事業者に選定されました。

また、本事業において当社は施設の命名権（ネーミングライツ）を取得予定です。本施設は、2028年10月1日の供用開始に向けて準備を進めています。

背景

町田市は、全国に先駆けてパラスポーツの推進に注力してきた自治体です。これまでパラバドミントンやブラインドサッカーの国際・全国大会を積極的に開催し、東京2020大会では「共生社会ホストタウン」としてパラスポーツを通じたまちづくりを牽引してきました。

こうした取り組みを継続し、さらに発展させるため、旧忠生第六小学校用地の一部を活用し、最新のユニバーサルデザインを取り入れた体育館を新たなスポーツ拠点として開設いたします。

本事業は、民間事業者が代表となって設計・建設から携わり、パラスポーツに特化した専門施設を運営するという、全国的にも先駆的な取り組みとなります。当社は代表企業として設計段階から参画し、完成後の運営・維持管理を含めた通算18年間にわたって、本事業を牽引してまいります。

本施設は、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できる「競技の場」であると同時に、地域に住む高齢者の方々の「健康づくりの場」、そして災害時には要配慮者が直接避難することができる「福祉避難所」として機能する、多世代交流の核となる拠点を目指します。

施設の主な特徴

- インクルーシブな社会の体現障がい者と健常者が共に遊べる「インクルーシブ広場」やユニバーサルデザイン設計を採用します。（インクルーシブ広場 イメージ）

- 地域の健康増進（高齢者支援）日本国内において高齢化が進んでいる中、地域住民の健康づくりの場としての役割も担います。当社が運営するトレーニングルームや多目的室では、多様なプログラムを展開予定です。（トレーニングルーム イメージ）

事業概要

- 防災・福祉の拠点災害対策基本法における「指定福祉避難所」に指定される想定であり、災害時には要配慮者を優先的に受け入れる地域の安全の砦となります。- アートと地域交流の融合施設内にはアートギャラリーを設け、地元の大学や団体と協力した展示を行うことで、スポーツの枠を超えた多世代交流を促進します。

総事業費：約46億円（建設費 約29億円、15年間の運営費 約17億円）

事業体制：

代表企業（運営）：株式会社ギオン

構成員（設計・建設）：東洋建設株式会社関東支店

協力企業（維持管理・工事監理）：株式会社小田急ビルサービス・株式会社集研設計

所在地：町田市山崎町1298番地1の一部、2088番地30の一部

敷地面積：約 8,700 平方メートル

延べ床面積：約2,907平方メートル

今後のスケジュール

設計・建設期間：2025年12月～2028年6月

供用開始：2028年10月1日（予定）

維持管理・運営期間：2044年3月31日まで

ギオングループについて

神奈川県相模原市に本社を置き、「運ぶちから、未来をつくる」をミッションに掲げる総合物流企業。「人の生活になくてはならないもの」をコンセプトに据え、主軸の3PL（サードパーティロジスティクス）事業では食品を中心に幅広い物流を請負い、「環境」「健康」分野にも領域を拡大。全国に100拠点以上を展開しています。

【株式会社ギオン】

代表者：代表取締役社長 祇󠄀園彬之介

本社所在地：神奈川県相模原市中央区南橋本1-5-1

事業内容：一般区域貨物自動車運送事業、自動車運送取扱事業、倉庫の賃貸および倉庫保管業務、一般貨物の梱包に関する業務、他

URL：https://kk-gion.co.jp/








