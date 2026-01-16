KUROFUNE株式会社、本社移転のお知らせ

KUROFUNE株式会社

「特定技能」労働者の法定支援・定着支援アプリ「KUROFUNE PASSPORT」（以下、「KUROFUNE PASSPORT」）を開発・運用するKUROFUNE株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：倉片稜、以下 KUROFUNE）は、事業拡大と組織成長に伴う体制強化の一環として、2026年1月13日（火）より本社オフィスを移転いたしました。

本社オフィス移転の背景と目的

KUROFUNEはこれまで、「特定技能」労働者の法定支援・定着支援アプリ「KUROFUNE PASSPORT」のユーザー数の拡大を続けてきました。

それに伴い組織体制も拡大し、従業員の人数が増加しています。加えて、採用計画に基づき今後も積極的な人員増加を予定していることから、拡大する組織体制を見据えて、より広いオフィスへと移転いたします。

新オフィスの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48531/table/9_1_6d7ade4db40c88e497a4a813011ac444.jpg?v=202601160722 ]

※電話番号に変更はございません。

KUROFUNE株式会社について

KUROFUNEは2018年2月に設立した外国人材就労支援・生活支援会社です。外国人にとって母国と同じように働きやすい・住みやすいと感じられる社会を実現することをミッションに掲げています（英語：Opening up the world to design a future for foreigners feel as easy to work and live as in their home country.）

KUROFUNEは現在2つのアプリを運用しています。在日外国人に対して、日本での就職活動を支援するアプリ「KUROFUNE」と、2019年4月から運用が始まった特定技能労働者の法的支援と定着支援をアプリ上で行う「KUROFUNE PASSPORT」です。

名古屋本社：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目10-29 伏見FGビルディング8階

浜松支店：〒430-0929 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館B1F

東京拠点：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

今治拠点：〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町1-5-32 ライブタウン宝来803

大館拠点：〒017-0822 秋田県大館市桜町南1-7

セブ支店：Base Line Center, Juana Osmena St, Cebu City, Cebu, Philippines

代表者：代表取締役 倉片稜

設立：2018年2月

資本金：4100万円

コーポレートサイト：http://kurofune-inc.com

KUROFUNEPASSPORTの概要

2019年に新設された「特定技能」は、1日に約380人が増加する（2025年4月～2025年6月の3ヶ月間の平均：出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組を参照）ほど人気の在留資格です。しかし転職が可能であるために、なかなか自社内に定着できないといった課題を抱えている企業が多くあります。既存の人材紹介業界のモデルであると、人材紹介手数料が主な収入益となっているため、「特定技能」労働者の定着支援まで行うことができないと考え、「外国人の採用市場の常識を変える」ために、法定支援・定着支援を行う「KUROFUNE PASSPORT」アプリを自社開発し、業界では考えられなかった新しい料金体系でサービスを提供しています。

「KUROFUNE PASSPORT」は特定技能労働者の法定支援・定着支援を行います「人材紹介手数料」ではなく「定着」に対して課金しています