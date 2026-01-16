【フライングタイガー】バレンタインシーズン本番！新発売のバレンタインフード特集～かわいいのは雑貨だけじゃない！～

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子、略称「フライングタイガー」）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、展開を開始したばかりの2026年1月のバレンタインキャンペーン全143商品の中から、遊び心あふれる人気フードアイテム（全15商品）の一部ピックアップしてご紹介します。

【１】インパクト勝負！思わず笑顔になる「ネタ系チョコ」

真っ赤なニットを着た、おしゃれなダックスフンドモチーフ。わんちゃん好きな方へどうぞ！

チョコレート（犬） 810円

プレゼントと一緒に、チョコレートのバラを一凛そえるのはいかが？まとめて花束にしてもかわいい。

チョコレート（ローズ） 702円

【２】おいしさはみんなでシェア！大人気「ばらまきハートチョコ」

プレゼントのアクセントとして渡したり、テーブルにちりばめて飾りにしたり、手に持って写真を撮っても◎

チョコレート 432円

とろっとしたストロベリーフィリングの甘さがたまりません。ゴールドの見た目もキュート！

チョコレート(ストロベリーフィリング入) 432円

【３】みんなでわいわいイベント化！「バレンタイン限定クッキー」

バレンタインに関連したおみくじが入ってます。みんなで結果を見せ合って盛り上がりたい！

（画像の例：英語 You'll meet your next partner on the dancefloor.／日本語 次のパートナーとはダンスフロアで出会うでしょう。）

フォーチュンクッキー（10個入・個包装） 972円

ぷちぷちはじける食感がクセになる！ハート型もテンションあがります。

ハートクッキー（ストロベリー） 864円

【４】キッズも大人もたのしい♪「キュートなグミ＆マシュマロ」

色々なフルーツ味と甘酸っぱさがクセになる！食べやすいミニサイズもうれしい。

サワーグミ 594円

キュートな立体マシュマロは、手に持って写真を撮りたくなる！もちろん食べられます。

左）マシュマロスティック（ハート） 432円

右）マシュマロスティック（ドッグ） 432円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年1月16日現在

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。