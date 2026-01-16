日本を代表する浮世絵師の名作を木の切り絵で再現！「かさね木メッセージカード」シリーズから新商品6種を1月17日（土）発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、日販オリジナル商品「かさね木メッセージカード」シリーズより、日本を代表する浮世絵師の名作をモチーフにした新商品6種を2026年1月17日（土）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。

「かさね木メッセージカード」は、美しい風景や建物などのさまざまなモチーフを、精巧なレーザーカットと彫刻、繊細な色彩で表現した、木製のフレーム付きのメッセージカードです。

今回発売するのは、海外でも人気の高い、日本を代表する5人の浮世絵師（歌川国芳・歌川広重・葛飾北斎・喜多川歌麿・東洲斎写楽）の代表作をモチーフにした新作全6種類です。それぞれ表と裏で異なる作品がデザインされており、メッセージカードとしてはもちろん、付属のスタンドに飾ってオブジェとして楽しむこともできます。

■商品概要

発売日：2026年1月17日（土）

商品サイズ：木製フレーム H148×W93×D6mm

スタンドパーツ H143×W88×D2mm

カード H177×W140mm（見開き）

封筒 H160×W110mm

価格：1,408円（本体1,280円＋税）

販売サイト：Yahoo！Komamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/kasanegi2.html)

■商品種類

歌川国芳 物語・伝説

相馬の古内裏坂田怪童丸

歌川広重 東海道

東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景東海道五拾三次之内 箱根 湖水図

歌川広重 名所江戸

名所江戸百景 箕輪金杉三河しま名所江戸百景 する賀てふ

葛飾北斎

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏冨嶽三十六景 凱風快晴

喜多川歌麿 美人

婦女人相十品・ポッピンを吹く娘寛政三美人

東洲斎写楽 役者

三代目大谷鬼次の江戸兵衛市川鰕蔵の竹村定之進

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp