日本を代表する浮世絵師の名作を木の切り絵で再現！「かさね木メッセージカード」シリーズから新商品6種を1月17日（土）発売
日本出版販売株式会社
相馬の古内裏
坂田怪童丸
東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景
東海道五拾三次之内 箱根 湖水図
名所江戸百景 箕輪金杉三河しま
名所江戸百景 する賀てふ
冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏
冨嶽三十六景 凱風快晴
婦女人相十品・ポッピンを吹く娘
寛政三美人
三代目大谷鬼次の江戸兵衛
市川鰕蔵の竹村定之進
日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、日販オリジナル商品「かさね木メッセージカード」シリーズより、日本を代表する浮世絵師の名作をモチーフにした新商品6種を2026年1月17日（土）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。
「かさね木メッセージカード」は、美しい風景や建物などのさまざまなモチーフを、精巧なレーザーカットと彫刻、繊細な色彩で表現した、木製のフレーム付きのメッセージカードです。
今回発売するのは、海外でも人気の高い、日本を代表する5人の浮世絵師（歌川国芳・歌川広重・葛飾北斎・喜多川歌麿・東洲斎写楽）の代表作をモチーフにした新作全6種類です。それぞれ表と裏で異なる作品がデザインされており、メッセージカードとしてはもちろん、付属のスタンドに飾ってオブジェとして楽しむこともできます。
■商品概要
発売日：2026年1月17日（土）
商品サイズ：木製フレーム H148×W93×D6mm
スタンドパーツ H143×W88×D2mm
カード H177×W140mm（見開き）
封筒 H160×W110mm
価格：1,408円（本体1,280円＋税）
販売サイト：Yahoo！Komamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/kasanegi2.html)
■商品種類
歌川国芳 物語・伝説
相馬の古内裏
坂田怪童丸
歌川広重 東海道
東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景
東海道五拾三次之内 箱根 湖水図
歌川広重 名所江戸
名所江戸百景 箕輪金杉三河しま
名所江戸百景 する賀てふ
葛飾北斎
冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏
冨嶽三十六景 凱風快晴
喜多川歌麿 美人
婦女人相十品・ポッピンを吹く娘
寛政三美人
東洲斎写楽 役者
三代目大谷鬼次の江戸兵衛
市川鰕蔵の竹村定之進
■本件に関するお問い合わせ
日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井
E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp