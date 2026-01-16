『恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～』の新作グッズが発売！　グッズをお迎えしてカレ達との“デート”を楽しもう♪

株式会社Ａ３


『恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～』の新作グッズが発売！　2026年1月23日(金)からeeo Store 池袋本店と通販サイト「eeo Store online」で販売がスタートします。（通販は同日15時から）



今回は、イベント「伝世の愛」「繋がる愛の輪」「山海の痕跡」などの公式イラストがグッズ化。また、ピクニックデート、海辺デート、動物園デート、お化け屋敷デートを楽しむカレ達の“GraffArt”（グラフアート）も必見です！


購入特典のポストカードもご用意していますので、本記事を最後までどうぞお見逃しなく!!



【販売情報（店舗／通販）】


＜店舗＞


販売期間：2026年1月23日(金)～


販売場所：eeo Store 池袋本店



＜通販＞


販売期間：2026年1月23日(金)15時～


販売場所：eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/655?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1054)



【グッズ一覧】






【公式イラスト】


・缶バッジ【セット1】（全10種／ブラインド）


・缶バッジ【セット2】（全10種／ブラインド）


・パーツ付きアクリルキーホルダー【セット1】（全10種／ブラインド）


・パーツ付きアクリルキーホルダー【セット2】（全10種／ブラインド）


・ミニカード（3枚セット）（全20種／ブラインド）


・アクリルスタンド（全10種）


・キャラクリアケース（全5種）



【GraffArt】


・缶バッジ【セット1】（全10種／ブラインド）


・缶バッジ【セット2】（全10種／ブラインド）


・アクリルぷちスタンド【セット1】（全10種／ブラインド）


・アクリルぷちスタンド【セット2】（全10種／ブラインド）


・アクリルカード【セット1】（全10種／ブラインド）


・アクリルカード【セット2】（全10種／ブラインド）


・ミニ色紙（全20種）


・フレークシール（5種セット）（全4種）


・プレミアム アクリルジオラマプレート（全4種）



※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種そろうコンプリートセットをご用意しています。



【通販も対象】購入特典はポストカード（全9種）




『恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～』の新作グッズを含む関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全9種）をランダムで1枚プレゼント！



公式イラスト

缶バッジ

【セット1】




【セット2】




■【セット1】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）


■【セット2】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）


直径6.5cmの大きめ缶バッジです。キラ、ハク、シモン、ゼン、ショウの優しい微笑みや真剣な眼差しにドキドキしてしまうはず……！



パーツ付きアクリルキーホルダー

【セット1】




【セット2】




■【セット1】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]9,900円（税込）


■【セット2】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]9,900円（税込）


モチーフパーツが付いたアクリルキーホルダー。カバンやポーチに付ければ、私物の目印としても大活躍します！



ミニカード（3枚セット）


■価格：550円（税込）※ブラインド商品


ミニカードが3枚封入されたセットアイテムで、美麗な公式イラストを存分に堪能できます。どの絵柄が入っているかは、お手元で開封するまでのお楽しみ！


※商品の性質上、絵柄が重複する可能性がございます。あらかじめご了承ください。



アクリルスタンド


※画像は一部アイテムです。


■価格：各1,925円（税込）


飾るだけで卓上がパッと華やぐ定番アイテムのアクスタ。キラ、ハク、シモン、ゼン、ショウの5人が2種ずつラインナップしています。



キャラクリアケース


※画像は一部アイテムです。


■価格：各900円（税込）


キャラクリアケースはA5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類をしまえる硬質クリアケース。購入特典でもらうことの多いポストカードなども、カバンの中で折れ曲がることなく安心して持ち運べます！



GraffArt

缶バッジ

【セット1】




【セット2】




■【セット1】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）


■【セット2】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）


愛らしいお顔にフォーカスした大きさ6.5cmの缶バッジです。デートを満喫するカレ達の表情にもご注目♪



アクリルぷちスタンド

【セット1】




【セット2】




■【セット1】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]9,900円（税込）


■【セット2】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット] 9,900円（税込）


お部屋のラックや職場のデスク周りなどにちょこんと飾りやすい、ミニサイズ（7cm×7cm以内）のアクリルスタンドです！



アクリルカード

【セット1】




【セット2】




■【セット1】価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）


■【セット2】価格：[単品] 660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）


しっかりとした厚みがあるアクリルカードは、大きさ約7cm×9cmとカバンに入れて持ち運びやすいサイズ感。お出かけ先で写真を撮って、カレ達との思い出を増やしてみては？



ミニ色紙


※画像は一部アイテムです。


■価格：各550円（税込）


額縁に入れたり、イーゼルに立てかけたりして飾ってもオシャレ！　金縁加工のミニ色紙です。



フレークシール（5種セット）



※画像は一部アイテムです。


■価格：各550円（税込）


5種のシールが1組になったセットアイテム。普段持ち歩くスマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりすれば、いつでもカレ達を身近に感じられるはず♪



プレミアム アクリルジオラマプレート



※画像は一部アイテムです。


■価格：各3,850円（税込）


約20cm×34.5cmのプレートから各パーツを取り出して組み立てると、存在感抜群なアクリルジオラマが完成します！



(C)Papergames


株式会社A3
株式会社A3

【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus