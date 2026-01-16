『恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～』の新作グッズが発売！ グッズをお迎えしてカレ達との“デート”を楽しもう♪
『恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～』の新作グッズが発売！ 2026年1月23日(金)からeeo Store 池袋本店と通販サイト「eeo Store online」で販売がスタートします。（通販は同日15時から）
今回は、イベント「伝世の愛」「繋がる愛の輪」「山海の痕跡」などの公式イラストがグッズ化。また、ピクニックデート、海辺デート、動物園デート、お化け屋敷デートを楽しむカレ達の“GraffArt”（グラフアート）も必見です！
購入特典のポストカードもご用意していますので、本記事を最後までどうぞお見逃しなく!!
【販売情報（店舗／通販）】
＜店舗＞
販売期間：2026年1月23日(金)～
販売場所：eeo Store 池袋本店
＜通販＞
販売期間：2026年1月23日(金)15時～
販売場所：eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/655?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1054)
【グッズ一覧】
【公式イラスト】
・缶バッジ【セット1】（全10種／ブラインド）
・缶バッジ【セット2】（全10種／ブラインド）
・パーツ付きアクリルキーホルダー【セット1】（全10種／ブラインド）
・パーツ付きアクリルキーホルダー【セット2】（全10種／ブラインド）
・ミニカード（3枚セット）（全20種／ブラインド）
・アクリルスタンド（全10種）
・キャラクリアケース（全5種）
【GraffArt】
・缶バッジ【セット1】（全10種／ブラインド）
・缶バッジ【セット2】（全10種／ブラインド）
・アクリルぷちスタンド【セット1】（全10種／ブラインド）
・アクリルぷちスタンド【セット2】（全10種／ブラインド）
・アクリルカード【セット1】（全10種／ブラインド）
・アクリルカード【セット2】（全10種／ブラインド）
・ミニ色紙（全20種）
・フレークシール（5種セット）（全4種）
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全4種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種そろうコンプリートセットをご用意しています。
【通販も対象】購入特典はポストカード（全9種）
『恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～』の新作グッズを含む関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全9種）をランダムで1枚プレゼント！
公式イラスト缶バッジ
【セット1】
【セット2】
■【セット1】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）
■【セット2】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）
直径6.5cmの大きめ缶バッジです。キラ、ハク、シモン、ゼン、ショウの優しい微笑みや真剣な眼差しにドキドキしてしまうはず……！
パーツ付きアクリルキーホルダー
【セット1】
【セット2】
■【セット1】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]9,900円（税込）
■【セット2】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]9,900円（税込）
モチーフパーツが付いたアクリルキーホルダー。カバンやポーチに付ければ、私物の目印としても大活躍します！
ミニカード（3枚セット）
■価格：550円（税込）※ブラインド商品
ミニカードが3枚封入されたセットアイテムで、美麗な公式イラストを存分に堪能できます。どの絵柄が入っているかは、お手元で開封するまでのお楽しみ！
※商品の性質上、絵柄が重複する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
アクリルスタンド
※画像は一部アイテムです。
■価格：各1,925円（税込）
飾るだけで卓上がパッと華やぐ定番アイテムのアクスタ。キラ、ハク、シモン、ゼン、ショウの5人が2種ずつラインナップしています。
キャラクリアケース
※画像は一部アイテムです。
■価格：各900円（税込）
キャラクリアケースはA5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類をしまえる硬質クリアケース。購入特典でもらうことの多いポストカードなども、カバンの中で折れ曲がることなく安心して持ち運べます！
GraffArt缶バッジ
【セット1】
【セット2】
■【セット1】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）
■【セット2】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）
愛らしいお顔にフォーカスした大きさ6.5cmの缶バッジです。デートを満喫するカレ達の表情にもご注目♪
アクリルぷちスタンド
【セット1】
【セット2】
■【セット1】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]9,900円（税込）
■【セット2】価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット] 9,900円（税込）
お部屋のラックや職場のデスク周りなどにちょこんと飾りやすい、ミニサイズ（7cm×7cm以内）のアクリルスタンドです！
アクリルカード
【セット1】
【セット2】
■【セット1】価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）
■【セット2】価格：[単品] 660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）
しっかりとした厚みがあるアクリルカードは、大きさ約7cm×9cmとカバンに入れて持ち運びやすいサイズ感。お出かけ先で写真を撮って、カレ達との思い出を増やしてみては？
ミニ色紙
※画像は一部アイテムです。
■価格：各550円（税込）
額縁に入れたり、イーゼルに立てかけたりして飾ってもオシャレ！ 金縁加工のミニ色紙です。
フレークシール（5種セット）
※画像は一部アイテムです。
■価格：各550円（税込）
5種のシールが1組になったセットアイテム。普段持ち歩くスマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりすれば、いつでもカレ達を身近に感じられるはず♪
プレミアム アクリルジオラマプレート
※画像は一部アイテムです。
■価格：各3,850円（税込）
約20cm×34.5cmのプレートから各パーツを取り出して組み立てると、存在感抜群なアクリルジオラマが完成します！
(C)Papergames
