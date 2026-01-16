休暇村讃岐五色台では、旬を迎えた香川の地元いちごを夕食ビュッフェで楽しめる「イチゴフェア」を1月15日より開催

一般財団法人休暇村協会

2026年3月27日にリニューアルした讃岐平野と瀬戸大橋が一望できる高台に建つリゾートホテル「休暇村讃岐五色台」（所在地：香川県坂出市大屋冨町、総支配人：石橋 正浩）では、夕食ビュッフェ「香川のうまいものビュッフェ～冬～」にて、地元農家直送のいちごがずらりと並ぶ「イチゴフェア」を1月15日（木）より開催します。あわせて、冬の味覚を楽しむ「あったか鍋フェア」も同時開催。冬を代表する「牡蠣」や「オリーブ鰤」、「ひまわり牛」や「オリーブ豚」など香川の旬の食材を、豆乳やキムチなどお好きな出汁と組み合わせてオリジナル鍋をお召し上がりいただけます。

旬を迎えた地元いちごを使用した「イチゴフェア」。地元農家で育てられたいちごを、夕食ビュッフェでお楽しみいただけます。

◆１月15日スタート 夕食ビュッフェで楽しむ、地元いちごの「イチゴフェア」

香川県オリジナル品種の「さぬき姫」をはじめ、「かおり野」「よつぼし」など、旬を迎えた地元いちごを、夕食ビュッフェのデザートコーナーにてご提供します。

みずみずしい果実そのものの美味しさはもちろん、いちごを使用したスイーツも揃い、温かな料理が並ぶ冬のビュッフェに甘酸っぱいいちごを添えることで、瀬戸内の景色を望むレストランで、季節の移ろいを感じるひとときを演出します。

旬の地元いちごを使ったスイーツが並ぶ、夕食ビュッフェのデザートコーナー。

◆香川県高松市いちご農園「いちご屋スカイファーム」

本フェアでは、香川県高松市のいちご農園「スカイファーム」をはじめとする、地元農家で育てられたいちごを中心に使用します。

いちご屋スカイファームでは、果実を宙に浮かせて育てる「空中栽培」にこだわり、果実が地面に触れないことで土からの害虫がつきにくく、農薬の使用回数を抑えた栽培を行っています。

また、皮のないいちごは傷みやすい果物ですが、空中栽培により果実に傷がつきにくく、見た目にも美しく、品質の高いいちごに育ちます。

【いちご屋スカイファーム】URL：https://skyfarm.jp/

果実が地面に触れない「空中栽培」により、傷がつきにくく、美しい状態で育つスカイファームのいちご。

◆「香川のうまいものビュッフェ～冬～」プラン概要

冬季限定で “あったか鍋フェア” を開催中。「牡蠣」や「オリーブ鰤」、「ひまわり牛」「オリーブ豚」など香川ゆかりの食材を、豆乳やキムチなどお好みの出汁に合わせ、オリジナル鍋としてお楽しみいただけます。

販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

料 金：１泊２食付き 16,000円～（税込）

※平日和室10畳2名1室利用時の1名様料金

香川ゆかりの食材を使った「あったか鍋フェア」も同時開催。

◆休暇村讃岐五色台香川県の絶景「父母ヶ浜」をオマージュした水盤を備える約400平方メートル の「水鏡テラス」。空の表情が水面に映り込む幻想的な景色を楽しめます。

瀬戸内海の島々や瀬戸大橋を眼下に見渡すことができる絶景のリゾートホテル。四国八十八か所の81番白峯寺、82番根香寺にも近く、道中お使いいただくのにも便利です。

所在地 ：〒762-0015 香川県坂出市大屋冨町3042

総支配人：石橋 正浩

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/goshiki/

1968年（S43）9月開設

1975年（S60）2月増築

1988年（S63）4月瀬戸大橋開通に合わせ増改築

2023年（R5） 9月開設55周年

2025年（R7） 3月27日リニューアルオープン

お肌にやさしい、やわらかいお湯で瀬戸内の絶景を眺めながらお風呂をお楽しみ頂けます。2025年5月14日に誕生した、約100平方メートル の広々とした特別な和洋室です。別荘のような感覚でお過ごしいただけます。ご夕食はビュッフェで瀬戸内の旬の味覚をお楽しみください。夕陽が沈んだ後には、テラスから美しい夜景が広がります。

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園等豊かな環境に展開するリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。