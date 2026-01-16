テレビ東京とCREAVE、ショートドラマを通じた「IP創出プロジェクト」を共同で始動。開始3週間でフォロワー1万人突破。

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、 株式会社テレビ東京（以下テレビ東京）と共同で2025年12月より新しいショートドラマアカウント『これじゃ在り来たりすぎる。』を開設いたしました。両社の強みを生かし、高いエンゲージメントを獲得できるショートドラマを継続的に投下するアカウントを運営することで、デジタル起点でのグローバルIPの育成を目指します。

アカウント開設背景・目的

■背景

ショートドラマ市場が1,530億円規模に迫り（YHリサーチ予測）、IP化が本格化する中で、両社は、テレビ東京の持つ「エンタメコンテンツ制作・メディア展開ノウハウ」と、CREAVEの持つ「ショートドラマを通じたファン作りノウハウ」を融合させ、デジタル起点のグローバルIPの創出を目指します。

■本取り組みの目的

本共同アカウントは、変化する市場環境に対応し、バーチャルショートドラマ（VSD）形式を中核とした運用を行うことで、以下の目標達成を目的としています。

※バーチャルショートドラマ（VSD）：

視聴者に「その場にいる感覚」や「登場人物が実在している感覚」を与え、物語の中に入り込むような没入感を与えるショートドラマ

１. ファンダムの育成

世界観・キャラクターを固定した連続ストーリーを高頻度で展開し、視聴者の生活導線に組み込まれるアカウント運用を実施します。これにより、単発消費型の視聴から脱却し、継続視聴と感情的ロイヤルティを伴うファンダムの構築を目指します。

２.ショートドラマ起点のグローバルIP創出

アカウント運用を通じて確立したキャラクター・世界観を起点に、テレビ東京が有するエンタメコンテンツ制作力およびメディア展開ノウハウを掛け合わせることで、SNSショートドラマに留まらないIP展開を目指します。ショートドラマを起点として、長編作品や他メディアフォーマットへの展開にも取り組み、唯一無二の「ショートドラマ発グローバルIP」の創出に挑戦いたします。

ショートドラマ概要

各社コメント

■アカウント情報- アカウント名：『これじゃ在り来たりすぎる。』- TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@koresugi_(https://www.tiktok.com/@koresugi_)- コンセプト「誰かの人生を観る」のではなく、いつの間にか自分を重ねて観てしまうショートドラマ。舞台は、とあるごく普通の私立高校。特別な才能も、派手な運命もない。でもそこには、気になる人がいて、仲間がいて、毎日ちょっとした事件が起きている。何気ない一言に傷ついたり、誰かの存在だけで一日が輝いたりする。この物語では、恋愛、友情、勉強、進路、部活、など、高校生活のあるあるな出来事を通して、悩みながらも青春を謳歌する姿を描いていきます。今日の続きが気になる。あの2人の関係がどうなるのか知りたい。そんな気持ちで、毎日つい覗いてしまうようなアカウントを目指します。■株式会社テレビ東京 加瀬未奈・高橋初来 様コメント

まるで高校生たちの青春を覗き見しているかのような、思わずニヤけてしまうシチュエーションの連続。一見"学校あるある"のような単発のショートコンテンツに見えて、日々の更新を通じて時間をかけてキャラクターやドラマが立ち上がっていく、テレビドラマにもSNSコンテンツにもない、新しい体験になっています。

そんなバーチャルショートドラマのパイオニアであるCREAVEの皆様は、百戦錬磨のバズコンテンツの制作経験と、青春のときめきを表現することへの並々ならぬ情熱を持った最高のチームで、この度ご一緒できることを大変うれしく思います。

キャストの皆様も全員が魅力的で、これから回を重ねるごとに厚みを増していく本作を是非お楽しみください。

■株式会社CREAVE 代表取締役社長 中村真奈 コメント

今回はこのような素敵な機会をいただき、大変嬉しく思っております。テレビ東京様が培ってこられたエンタメコンテンツ制作力・メディア展開ノウハウと、私たちCREAVEが向き合い続けてきた“ショートドラマを通じたファンづくり”の知見が掛け合わさることで、SNSにとどまらない、新しいIPのかたちに挑戦できると確信しています。

キャスト・クリエイターと共に、日々の更新を通じて世界観と感情を丁寧に積み上げ、 「続きが気になる」「このキャラクターを応援したい」そんなファンダムが自然と生まれる、明日が少しでも楽しみになるような作品を育ててまいります。ショートドラマから始まる、次の時代のグローバルIP創出に、ぜひご期待ください。

株式会社CREAVE ショートドラママーケティングプラン

■️マジ明日プロモーションプラン

視聴者への商品認知拡大と、効果の高い商品訴求動画納品の両立が可能です。

１.『マジ明日』アカウントでのタイアップ配信

２.二次利用可能なプロモーションコンテンツの制作・納品

■️ショートドラマ制作・配信プラン

企業様の商品・サービスがドラマに登場するオリジナルショートドラマを企画・制作するプランです。広告配信によりマーケティング効果を最大化します。

■️VSDアカウント運用プラン

企業様の商品・サービスをストーリーの中に取り入れたショートドラマでアカウント運用をご支援するプランです。キャラ設定と連続性のあるストーリーで、視聴者を作品に引き込み、コアファンの獲得・育成が可能です

プラン資料はこちら：https://creave.co.jp/document/shortdrama/

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

