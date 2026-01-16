GiGO限定「うるちゅるポップシール」2ヵ月連続300店舗で展開　人気のぷっくりシールが、クレーンゲームの景品に！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、株式会社クラックス(本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：北田 和樹)とのコラボレーションにより、GiGO限定景品「うるちゅるポップシール」を全国のGiGOグループのお店で展開いたします。

GiGOグループのお店限定景品概要

物販店で大人気の商品「うるちゅるポップシール」が、GiGOグループのお店限定デザインの景品として、全国約300店舗に2ヵ月連続で登場いたします。1月の第1弾は、”平成レトロ”な雰囲気がかわいい”ゆるふわ”なキャラクターや、ファンシーポップな配色にキラキラ＆ぷっくり加工を施した”推し活デコ”にも使いやすいスイーツやたべものモチーフなど、4シリーズ・全16アイテムを展開いたします。

■展開予定日：2026年1月24日(土)より順次登場予定

■展開店舗：全国のGiGOグループのお店、約300店舗

■店舗一覧：https://tempo.gendagigo.jp/new/2026-01-uruchuru_mini/



■展開景品：

・うるちゅるシールmini「ファンシーMIX」～GiGO限定～(全4種)

・うるちゅるシールmini「たべものシリーズ」～GiGO限定～(全4種)

・うるちゅるシールmini「アニマルシリーズ」～GiGO限定～(全4種)

・うるちゅるシールmini「たろちゃんず」～GiGO限定～(全4種)

※展開店舗数は予告なく変更となる場合があります。

※2月展開予定の第2弾の情報は、続報をお待ちください。

※画像・イラストはイメージです。

GiGO公式SNSキャンペーン

登場を記念して、GiGO公式X・GiGO公式Instagramでキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ対象の投稿に対して、Xでは「リポスト」、Instagramでは「コメント」をしていただいた方の中から抽選で各SNS3名様、合計6名様に1月登場の「GiGO限定うるちゅるポップシール」4シリーズのうち、いずれかの1シリーズ(全4種)をセットにしてプレゼントいたします。

■開催期間：2026年1月16日(金)～1月25日(日)

■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■Instagram：https://www.instagram.com/genda_gigo/

応募規約：https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html

著作権表記

(C)CRUX All Rights Reserved.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved